"Боюсь ее": Виктор Павлик удивил заявлением об известной певице (видео)
Украинский певец Виктор Павлик рассказал об отношениях с коллегой по сцене, украинской артисткой Натальей Могилевской. Оказалось, что он ее боится и не поехал бы вместе в отпуск.
Павлик появился в программе на радио Maximum. Ведущий Анатолий Анатолич спросил у него, с кем из певиц он поехал бы в отпуск — Гелей Зозулей или Могилевской.
"Геля Зозуля", — быстро ответил артист.
Ответ явно удивил Анатолича, ведь с Могилевской Виктора Павлика связывают долгие годы сотрудничества в украинском шоубизе.
"Боюсь ее просто. С ней строго очень", — сказал Павлик.
В следующих вопросах о звездах относительно совместного "отдыха" музыкант выбрал рэперку alyona alyona и певицу FIЇNKA. А когда Анатолий Анатолич предложил свою компанию — Павлик ему отказал, чем вызвал еще большее удивление ведущего. В конце концов "победительницами конкурса" стали Оля Цибульская и FIЇNKA. Павлик назвал их адекватными.
"Даже не знаю... А двоих можно взять? Они адекватные обе", — объяснил свой выбор артист.
Наталья Могилевская пока на заявления коллеги по сцене не отреагировала.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Жена Виктора Павлика рассказала о доброкачественной опухоли в груди.
- Павлик признался, что не выйдет на сцену, пока не подержит во рту кукурузное нерафинированное масло.
Кроме того, Наталья Могилевская показала результат сотрудничества с известным визажистом Егором Андрюшиным