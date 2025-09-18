"Боюсь ее": Виктор Павлик удивил заявлением об известной певице (видео)

Украинский певец Виктор Павлик рассказал об отношениях с коллегой по сцене, украинской артисткой Натальей Могилевской. Оказалось, что он ее боится и не поехал бы вместе в отпуск.

Павлик появился в программе на радио Maximum. Ведущий Анатолий Анатолич спросил у него, с кем из певиц он поехал бы в отпуск — Гелей Зозулей или Могилевской.

Виктор Павлик рассказал, почему боится Могилевскую

"Геля Зозуля", — быстро ответил артист.

Ответ явно удивил Анатолича, ведь с Могилевской Виктора Павлика связывают долгие годы сотрудничества в украинском шоубизе.

"Боюсь ее просто. С ней строго очень", — сказал Павлик.

Наталья Могилевская Фото: nataliya_mogilevskaya

В следующих вопросах о звездах относительно совместного "отдыха" музыкант выбрал рэперку alyona alyona и певицу FIЇNKA. А когда Анатолий Анатолич предложил свою компанию — Павлик ему отказал, чем вызвал еще большее удивление ведущего. В конце концов "победительницами конкурса" стали Оля Цибульская и FIЇNKA. Павлик назвал их адекватными.

"Даже не знаю... А двоих можно взять? Они адекватные обе", — объяснил свой выбор артист.

Наталья Могилевская пока на заявления коллеги по сцене не отреагировала.

