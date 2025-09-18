"Боюся її": Віктор Павлік здивував заявою про відому співачку (відео)

Український співак Віктор Павлік розповів про стосунки з колегою по сцені, українською артисткою Наталією Могилевською. Виявилося, що він її боїться і не поїхав би разом у відпустку.

Павлік зʼявився у програмі на радіо Maximum. Ведучий Анатолій Анатоліч запитав у нього, з ким зі співачок він поїхав би у відпустку – Гелею Зозулею чи Могилевською.

Віктор Павлік розповів, чому боїться Могилевську

"Геля Зозуля", — швидко відповів артист.

Відповідь явно здивувала Анатоліча, адже з Могилевською Віктора Павліка пов’язують довгі роки співпраці в українському шоубізі.

"Боюся її просто. З нею строго дуже", — сказав Павлік.

Наталя Могилевська Фото: nataliya_mogilevskaya

У наступних запитаннях про зірок щодо спільного "відпочинку" музикант обрав реперку alyona alyona та співачку FIЇNKA. А коли Анатолій Анатоліч запропонував свою компанію — Павлік йому відмовив, чим викликав ще більше здивування ведучого. Зрештою "переможницями конкурсу" стали Оля Цибульська та FIЇNKA. Павлік назвав їх адекватними.

"Навіть не знаю… А двох можна взяти? Вони адекватні обидвоє", — пояснив свій вибір артист.

Наталя Могилевська наразі на заяви колеги по сцені не відреагувала.

