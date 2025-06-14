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"Тримаю в роті перед виступом": Павлік здивував умовою райдеру, без якої не вийде на сцену

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Фото: Instagram viktorpavlik | Віктор Павлік

Український співак Віктор Павлік зізнався, що не вийде на сцену, поки не потримає в роті кукурудзяну нерафіновану олію. Ця умова завжди дивує замовників артиста.

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Про свої вимоги перед виступом музикант розповів у перерві між зйомками програми "Вік на Вік".

За словами Павліка, райдер у нього простий, але є одна найважливіша умова — це нерафінована кукурудзяна олія. Виконавець каже, що вона добре впливає на голосові зв'язки.

"У моєму райдері є те, що завжди дивує замовників, і вони щоразу питають: "А навіщо це вам?". Це кукурудзяна нерафінована олія. Саме нерафінована, це важливо. Я її тримаю в роті перед виступом десь 20 хвилин: розбовтую і в цей час мугикаю. Це дуже добре впливає на голосові зв'язки. Вона ніби змащує їх та підживлює. Але має бути обов'язкова кукурудзяна. Оливкова – це виробництво Іспанії, Італії чи Греції. А ось кукурудзяна – наш український продукт" – каже Павлік.

Віктор Павлік Fullscreen
Віктор Павлік
Фото: Instagram viktorpavlik

Ба більше, до райдеру Віктора Павліка входять рибні та м'ясні закуски, канапки, овочі та фрукти, напої різних видів: фанта, спрайт, проста вода, кава, чай. Співак також згадав, що в шоубізнесі є ще більш неординарні умови райдеру. Наприклад, "Бумбокс" просить харчування для мурашиної ферми.

"Вони її возять із собою, то має бути їжа для мурах. Це теж неординарність – після концертів можна знімати стрес, дивлячись на них", — вважає музикант.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Віктор Павлік та Катерина Репяхова зіграли весілля навесні 2024 через чотири роки після офіційного розпису.