"Держу во рту перед выступлением": Павлик удивил условием райдера, без которого не выйдет на сцену

Украинский певец Виктор Павлик признался, что не выйдет на сцену, пока не подержит во рту кукурузное нерафинированное масло. Это условие всегда удивляет заказчиков артиста.

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О своих требованиях перед выступлением музыкант рассказал в перерыве между съемками программы "Вік на Вік".

По словам Павлика, райдер у него простой, но есть одно важнейшее условие — это нерафинированное кукурузное масло. Исполнитель говорит, что оно хорошо влияет на голосовые связки.

"В моем райдере есть то, что всегда удивляет заказчиков, и они каждый раз спрашивают: "А зачем это вам?". Это кукурузное нерафинированное масло. Именно нерафинированное, это важно. Я его держу во рту перед выступлением где-то 20 минут: разбалтываю и в это время мурлычу. Это очень хорошо влияет на голосовые связки. Она как бы смазывает их и подпитывает. Но должно быть обязательно кукурузное. Оливковое — это производство Испании, Италии или Греции. А вот кукурузное — наш украинский продукт", — говорит Павлик.

Виктор Павлик Фото: Instagram viktorpavlik

Более того, в райдер Виктора Павлика входят рыбные и мясные закуски, бутерброды, овощи и фрукты, напитки разных видов: фанта, спрайт, простая вода, кофе, чай. Певец также упомянул, что в шоу-бизнесе есть еще более неординарные условия райдера. Например, "Бумбокс" просит питание для муравьиной фермы.

"Они ее возят с собой, то должна быть еда для муравьев. Это тоже неординарность — после концертов можно снимать стресс, глядя на них", — считает музыкант.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Виктор Павлик признался, из-за чего ссорится с младшей на 30 лет женой Екатериной.

Из-за пережитой операции на сердце Виктор Павлик может выезжать за границу во время действия военного положения. Впрочем, его жена объяснила, почему они не будут покидать Украину.

Кроме того, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова сыграли свадьбу весной 2024 года спустя четыре года после официальной росписи.