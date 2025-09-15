Підтримайте нас RU
Стиль життя

Могилевська показала, що сталось з її обличчям після візиту до зіркового візажиста

Наталія Могилевська показала своє перевтілення
Наталія Могилевська | Фото: nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська показала результат співпраці з відомим візажистом Єгором Андрюшиним. Він зробив зірці макіяж, який вразив користувачів мережі.

Могилевська опублікувала ролик в Instagram. Відео супроводжувала її відома пісня "Покохай мене таку", перекладена українською.

"Неймовірний макіяж від Єгора під легендарну пісню", — зазначила під роликом зірка сцени.

На початку відео Могилевська позує без макіяжу, а після переходу показала результат роботи зіркового візажиста. Артистці зробили мейк у нюдових тонах з використанням матової помади та з акцентом на очі. Волосся знаменитості уклали легкими хвилями.

Наталя Могилевська
Наталя Могилевська
Фото: nataliya_mogilevskaya

У відео лунає її пісня "Покохай мене таку".

Наталя Могилевська
Наталя Могилевська
Фото: nataliya_mogilevskaya

У коментарях активно реагують на перевтілення співачки:

  • "Неймовірне перевтілення! Українки заслуговують сяяти саме так — красиво, впевнено і з любов’ю до себе. Оце сила макіяжу! Неможливо відвести очей".
  • "Який чарівний майстер. Знає свою справу".
  • "Гарна і так і так".
  • "Боже, яка краса!!! Обожнюю Наталю. Неймовірне перевтілення".

