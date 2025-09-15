Могилевська показала, що сталось з її обличчям після візиту до зіркового візажиста
Українська співачка Наталія Могилевська показала результат співпраці з відомим візажистом Єгором Андрюшиним. Він зробив зірці макіяж, який вразив користувачів мережі.
Могилевська опублікувала ролик в Instagram. Відео супроводжувала її відома пісня "Покохай мене таку", перекладена українською.
"Неймовірний макіяж від Єгора під легендарну пісню", — зазначила під роликом зірка сцени.
На початку відео Могилевська позує без макіяжу, а після переходу показала результат роботи зіркового візажиста. Артистці зробили мейк у нюдових тонах з використанням матової помади та з акцентом на очі. Волосся знаменитості уклали легкими хвилями.
У відео лунає її пісня "Покохай мене таку".
У коментарях активно реагують на перевтілення співачки:
- "Неймовірне перевтілення! Українки заслуговують сяяти саме так — красиво, впевнено і з любов’ю до себе. Оце сила макіяжу! Неможливо відвести очей".
- "Який чарівний майстер. Знає свою справу".
- "Гарна і так і так".
- "Боже, яка краса!!! Обожнюю Наталю. Неймовірне перевтілення".
