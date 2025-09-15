Могилевська показала, що сталось з її обличчям після візиту до зіркового візажиста

Українська співачка Наталія Могилевська показала результат співпраці з відомим візажистом Єгором Андрюшиним. Він зробив зірці макіяж, який вразив користувачів мережі.

Могилевська опублікувала ролик в Instagram. Відео супроводжувала її відома пісня "Покохай мене таку", перекладена українською.

"Неймовірний макіяж від Єгора під легендарну пісню", — зазначила під роликом зірка сцени.

На початку відео Могилевська позує без макіяжу, а після переходу показала результат роботи зіркового візажиста. Артистці зробили мейк у нюдових тонах з використанням матової помади та з акцентом на очі. Волосся знаменитості уклали легкими хвилями.

У відео лунає її пісня "Покохай мене таку".

У коментарях активно реагують на перевтілення співачки:

"Неймовірне перевтілення! Українки заслуговують сяяти саме так — красиво, впевнено і з любов’ю до себе. Оце сила макіяжу! Неможливо відвести очей".

"Який чарівний майстер. Знає свою справу".

"Гарна і так і так".

"Боже, яка краса!!! Обожнюю Наталю. Неймовірне перевтілення".

