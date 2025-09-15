Могилевская показала, что произошло с ее лицом после визита к звездному визажисту
Украинская певица Наталья Могилевская показала результат сотрудничества с известным визажистом Егором Андрюшиным. Он сделал звезде макияж, который поразил пользователей сети.
Могилевская опубликовала ролик в Instagram. Видео сопровождала ее известная песня "Покохай мене таку", переведенная на украинский язык.
"Невероятный макияж от Егора под легендарную песню", — отметила под роликом звезда сцены.
В начале видео Могилевская позирует без макияжа, а после перехода показала результат работы звездного визажиста. Артистке сделали мейк в нюдовых тонах с использованием матовой помады и с акцентом на глаза. Волосы знаменитости уложили легкими волнами.
В видео звучит ее песня "Покохай мене таку".
В комментариях активно реагируют на перевоплощение певицы:
- "Невероятное перевоплощение! Украинки заслуживают сиять именно так — красиво, уверенно и с любовью к себе. Вот это сила макияжа! Невозможно отвести глаз".
- "Какой волшебный мастер. Знает свое дело".
- "Красивая и так и так".
- "Боже, какая красота!!! Обожаю Наталью. Невероятное перевоплощение".
