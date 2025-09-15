Могилевская показала, что произошло с ее лицом после визита к звездному визажисту

Украинская певица Наталья Могилевская показала результат сотрудничества с известным визажистом Егором Андрюшиным. Он сделал звезде макияж, который поразил пользователей сети.

Могилевская опубликовала ролик в Instagram. Видео сопровождала ее известная песня "Покохай мене таку", переведенная на украинский язык.

"Невероятный макияж от Егора под легендарную песню", — отметила под роликом звезда сцены.

В начале видео Могилевская позирует без макияжа, а после перехода показала результат работы звездного визажиста. Артистке сделали мейк в нюдовых тонах с использованием матовой помады и с акцентом на глаза. Волосы знаменитости уложили легкими волнами.

Наталья Могилевская Фото: nataliya_mogilevskaya

В видео звучит ее песня "Покохай мене таку".

Наталья Могилевская Фото: nataliya_mogilevskaya

В комментариях активно реагируют на перевоплощение певицы:

"Невероятное перевоплощение! Украинки заслуживают сиять именно так — красиво, уверенно и с любовью к себе. Вот это сила макияжа! Невозможно отвести глаз".

"Какой волшебный мастер. Знает свое дело".

"Красивая и так и так".

"Боже, какая красота!!! Обожаю Наталью. Невероятное перевоплощение".

