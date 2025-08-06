"Стало страшно": у дружини Віктора Павліка виявили пухлину (фото)

Блогерка Катерина Реп'яхова розповіла про пухлину у грудях. Вона вже декілька років живе з доброякісною пухлиною молочних залоз — фіброаденомою.

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У своєму Instagram дружина Віктора Павліка розповіла, що внаслідок цього потребує регулярного контролю. Востаннє вона була в мамолога два роки тому, хоча за рекомендаціями візит було назначено набагато раніше.

Цього разу обстеження показало, що пухлина зменшилася.

"Приїхала в клініку до мамолога та на УЗД молочних залоз. У мене фіброаденома. Я не була у мамолога два роки. А так робити не можна. Слід перевірятися кожні пів року. Востаннє фіброаденома зменшилася на 3 мм після грудного вигодовування. На цей раз вона ще зменшилася. Все добре", — сказала дружина співака.

Катерина Репʼяхова розповіла про свій діагноз Фото: Інстаграм repyahovakate

Найбільший страх дружини Павліка

Найбільший страх, за словами блогерки, викликають думки про майбутнє її сина від Віктора Павліка Михасика.

"Взагалі то я проходжу повне обстеження організму. В один момент мені стало страшно, раптом я хвора. І страшно стало не за себе, а за те, хто зможе поставити на ноги Михасика", — зізналася жінка.

Катерина Репʼяхова проходить обстеження Фото: Інстаграм repyahovakate

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Віктор Павлік та Катерина Репяхова зіграли весілля навесні 2024 через чотири роки після розпису.