"Стало страшно": у жены Виктора Павлика обнаружили опухоль (фото)

Блогерша Екатерина Репьяхова рассказала об опухоли в груди. Она уже несколько лет живет с доброкачественной опухолью молочных желез — фиброаденомой.

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В своем Instagram жена Виктора Павлика рассказала, что вследствие этого нуждается в регулярном контроле. Последний раз она была у маммолога два года назад, хотя по рекомендациям визит был назначен гораздо раньше.

На этот раз обследование показало, что опухоль уменьшилась.

"Приехала в клинику к маммологу и на УЗИ молочных желез. У меня фиброаденома. Я не была у маммолога два года. А так делать нельзя. Следует проверяться каждые полгода. Последний раз фиброаденома уменьшилась на 3 мм после грудного вскармливания. На этот раз она еще уменьшилась. Все хорошо", — сказала жена певца.

Екатерина Репяхова рассказала о своем диагнозе Фото: Инстаграм repyahovakate

Самый большой страх жены Павлика

Наибольший страх, по словам блогера, вызывают мысли о будущем ее сына от Виктора Павлика Михасика.

"Вообще то я прохожу полное обследование организма. В один момент мне стало страшно, вдруг я больна. И страшно стало не за себя, а за то, кто сможет поставить на ноги Михасика", — призналась женщина.

Екатерина Репяхова проходит обследование Фото: Инстаграм repyahovakate

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова сыграли свадьбу весной 2024 года через четыре года после росписи.