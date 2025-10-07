Испортили "красивый подбородок": жена Павлика пожаловалась на неудачную операцию (фото)

Украинская блогерша Екатерина Репьяхова рассказала о неудачном опыте пластики подбородка. Она не воспринимала свою внешность, из-за чего стала постоянно фотошопить фото.

В Instagram жена Виктора Павлика показала фото "до" и "после" операции, признавшись, что результат ее очень разочаровал. Репьяхова сначала сделала липофилинг — хирургическую процедуру, позволяющую изменить форму различных частей тела с помощью собственной жировой ткани, чтобы убрать вмятину на подбородке.

Сначала все было хорошо. Впрочем, эффект длился всего две недели. Позже блогерша снова начала не воспринимать свою внешность.

Екатерина Репяхова сделала операцию Фото: repyahovakate / Instagram

"Каждый день в течение полугода я смотрела на себя в зеркало и уговаривала нравиться себе. У меня никогда такого не было. Я даже начала фотошопить себе лицо, чтобы замазать эту яму. Как можно было так испортить свой красивый подбородок?" — отметила жена Павлика.

Екатерина призналась, что после первой операции ей осталось два варианта — удалить имплант или поставить другой.

Екатерина Репяхова сделала операцию на подбородке Фото: repyahovakate / Instagram Екатерина Репяхова Фото: repyahovakate / Instagram

"Я не хотела как-нибудь. Проблема только во мне, я беру ответственность исключительно на себя", — подчеркнула жена певца.

Впоследствии Екатерина заинтриговала кадрами из больницы и отметила, что обо всем расскажет позже. Вероятно, она решилась на очередную смену внешности.

Екатерина Репяхова Фото: repyahovakate / Instagram

