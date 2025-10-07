Испортили "красивый подбородок": жена Павлика пожаловалась на неудачную операцию (фото)
Украинская блогерша Екатерина Репьяхова рассказала о неудачном опыте пластики подбородка. Она не воспринимала свою внешность, из-за чего стала постоянно фотошопить фото.
В Instagram жена Виктора Павлика показала фото "до" и "после" операции, признавшись, что результат ее очень разочаровал. Репьяхова сначала сделала липофилинг — хирургическую процедуру, позволяющую изменить форму различных частей тела с помощью собственной жировой ткани, чтобы убрать вмятину на подбородке.
Сначала все было хорошо. Впрочем, эффект длился всего две недели. Позже блогерша снова начала не воспринимать свою внешность.
"Каждый день в течение полугода я смотрела на себя в зеркало и уговаривала нравиться себе. У меня никогда такого не было. Я даже начала фотошопить себе лицо, чтобы замазать эту яму. Как можно было так испортить свой красивый подбородок?" — отметила жена Павлика.
Екатерина призналась, что после первой операции ей осталось два варианта — удалить имплант или поставить другой.
"Я не хотела как-нибудь. Проблема только во мне, я беру ответственность исключительно на себя", — подчеркнула жена певца.
Впоследствии Екатерина заинтриговала кадрами из больницы и отметила, что обо всем расскажет позже. Вероятно, она решилась на очередную смену внешности.
