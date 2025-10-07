Зіпсували "гарне підборіддя": дружина Павліка пожалілася на невдалу операцію (фото)

Українська блогерка Катерина Реп’яхова розповіла про невдалий досвід пластики підборіддя. Вона не сприймала свою зовнішність, через що стала постійно фотошопити фото.

Related video

В Instagram дружина Віктора Павліка показала фото "до" та "після" операції, зізнавшись, що результат її дуже розчарував. Реп’яхова спочатку зробила ліпофілінг — хірургічну процедуру, що дає змогу змінити форму різних частин тіла за допомогою власної жирової тканини, щоб прибрати вм’ятину на підборідді.

Спершу все було добре. Втім, ефект тривав лише два тижні. Пізніше блогерка знову почала не сприймати свою зовнішність.

Катерина Репʼяхова зробила операцію Фото: repyahovakate / Instagram

"Кожен день впродовж пів року я дивилася на себе в дзеркало і вмовляла подобатися собі. У мене ніколи такого не було. Я навіть почала фотошопити собі обличчя, щоб замазати цю яму. Як можна було так зіпсувати своє гарне підборіддя?" — зазначила дружина Павліка.

Катерина зізналася, що після першої операції їй залишилося два варіанти — видалити імплант або поставити інший.

Катерина Репʼяхова зробила операцію на підборідді Фото: repyahovakate / Instagram Катерина Репʼяхова Фото: repyahovakate / Instagram

"Я не хотіла як-небудь. Проблема лише в мені, я беру відповідальність виключно на себе", — наголосила дружина співака.

Згодом Катерина заінтригувала кадрами з лікарні та зазначила, що про все розповість згодом. Ймовірно, вона наважилася на чергову зміну зовнішності.

Катерина Репʼяхова Фото: repyahovakate / Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, артист зізнався, що не вийде на сцену, поки не потримає в роті кукурудзяну олію.