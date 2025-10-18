Ван Дамму — 65: роман з українкою, любов до РФ та головні фільми (фото)

Сьогодні, 18 жовтня, знаменитому Жану-Клоду Ван Дамму виповнюється 65 років. Бельгійський та американський актор, майстер бойових мистецтв, став одним із найвідоміших героїв екшну 80‑90‑х років.

Фокус розповідає, чим він зараз займається і чому здається, що ювіляр "зник" з великих екранів.

Хто такий Жан-Клод Ван Дамм

Актор народився 18 жовтня 1960 року в місті Сент‑Агат‑Брюссель (Бельгія). З дитинства займався бойовими мистецтвами (карате, кікбоксинг, тощо), а також балетом, що допомогло йому розвинути гнучкість, характерну манеру руху в кіно.

Успіх Ван Дамма прийшов з ролями, де він поєднував акробатику, ударні техніки та фізичну підготовку.

Найяскравіші ролі

"Кривавий спорт" — фільм, з якого почалась його кар’єра в Голлівуді. Це історія про Френка Дюкса, американського бійця, який бере участь у підпільному турнірі куміте в Гонконгу. Цей фільм став культовим серед фанатів бойових мистецтв і зробив Ван Дамма зіркою.

— фільм, з якого почалась його кар’єра в Голлівуді. Це історія про Френка Дюкса, американського бійця, який бере участь у підпільному турнірі куміте в Гонконгу. Цей фільм став культовим серед фанатів бойових мистецтв і зробив Ван Дамма зіркою. "Кікбоксер" — ще один класичний бойовик. Тут Ван Дамм грає Курта Слоуна, який їде в Таїланд, щоб помститись за брата, якого жорстоко побив місцевий чемпіон. Фільм вважається одним із найкращих в його кар’єрі через видовищні бої та харизму героя.

— ще один класичний бойовик. Тут Ван Дамм грає Курта Слоуна, який їде в Таїланд, щоб помститись за брата, якого жорстоко побив місцевий чемпіон. Фільм вважається одним із найкращих в його кар’єрі через видовищні бої та харизму героя. "Самоволка" — історія про французького іноземного легіонера, який дезертує, щоб допомогти сім’ї загиблого брата. Він потрапляє у світ нелегальних боїв у США. Це не лише бойовик, а й драма з емоційною складовою.

— історія про французького іноземного легіонера, який дезертує, щоб допомогти сім’ї загиблого брата. Він потрапляє у світ нелегальних боїв у США. Це не лише бойовик, а й драма з емоційною складовою. "Подвійний удар" — фільм, де Ван Дамм грає одразу дві ролі — братів-близнюків, розлучених після вбивства їхніх батьків. Один виріс у монастирі, інший — у вуличному середовищі. Разом вони шукають помсти.

— фільм, де Ван Дамм грає одразу дві ролі — братів-близнюків, розлучених після вбивства їхніх батьків. Один виріс у монастирі, інший — у вуличному середовищі. Разом вони шукають помсти. "Універсальний солдат" — науково-фантастичний бойовик, де Ван Дамм грає солдата, якого оживляють після смерті та використовують у секретній урядовій програмі.

Відео дня

Жан-Клод Ван Дамм Фото: Instagram

Що він робить зараз

У 2025 році вийшов французький фільм‑екшн‑комедія "Садівник" де Жан‑Клод Ван Дамм грає роль садівника, який знає небезпечну таємницю: його ім’я виявляється в списку людей, яких мають ліквідувати, і він має захищати сім’ю.

Іменинник усе ще залишається у формі, займається спортом (в тому числі бойовими мистецтвами), робить деякі публічні виступи.

Жан-Клод Ван Дамм тримає форму Фото: Instagram

Ван Дамм не "не живий" у кіно, він досі знімається, з’являється у міжнародних проєктах (особливо в Європі), але вже не на тому рівні "масового голлівудського героя‑екшн‑фільму", як у 90‑х.

Жан-Клод Ван Дамм з мамою Фото: Instagram

Зокрема, Ван Дамм у різні періоди мав проблеми із здоров’ям, зокрема з психічним здоров’ям, залежностями, стосунками зі ЗМІ. Він сам заявляв, що був у "чорному списку" в певних колах через свою поведінку.

Шпагат Ван Дамма

Це одна з його фірмових "фішок", яка стала легендарною. Ювіляр прославився своєю неймовірною гнучкістю і силою, демонструючи шпагат у багатьох фільмах та навіть у рекламних роликах. Це, здебільшого, поперечний шпагат (ноги розведені вбік на 180 градусів), який він часто виконує в дуже нестандартних умовах. Наприклад, у рекламному ролику між двома вантажівками Volvo.

Шпагат Ван Дамма

Ван Дамм захотів до Росії

16 квітня 2025 року в мережі завірусився ролик, у якому актор сидить поруч з колишнім нардепом від "Партії Регіонів" Олександром Онищенком, який у 2016 році втік з України після зняття депутатської недоторканості та звинувачень у державній зраді.

"Привіт, містер Володимир Путін, як твої справи? В будь якому разі я збираюсь до Росії, якщо буде ваша ласка, на вашу Батьківщину. Ми не будемо говорити про політику, тільки про мир, спорт та щастя. Ми любимо вас", — сказав актор.

Ван Дамм та Онищенко Фото: Instagram aleksandr.onyshenko

Особисте життя

У Ван Дамма були стосунки з українкою Оленою Каверіною, з якою він зустрічався понад 10 років. У 2022 році іменинник навіть приїжджав до України, а саме в Ужгород. Там він зустрівся з лікарем в одному з приватних медичних закладів міста.

Цікаво, що, попри це, він досі одружений з Гледіс Португез. У них двоє спільних дітей: Крістофер та Б'янка. В актора є ще один син — Ніколас від шлюбу з Дарсі Ляп'єр.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Жан-Клод Ван Дамм став фігурантом кримінальної справи про торгівлю людьми в Румунії.

Росіяни розкритикували бажання Ван Дамма приїхати до них у гості.

Крім того, актор бельгійського походження продовжує демонструвати атлетичну статуру.