Жан Клод Ван Дамм став фігурантом кримінальної справи про торгівлю людьми в Румунії

Американський 65-річний актор Жан-Клод Ван Дамм став фігурантом кримінальної справи про торгівлю людьми, зокрема дітьми. Актора звинувачують в отриманні сексуальних послуг від п'яти румунських жінок.

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Справу Ван Дамма розслідує підрозділ прокуратури Румунії з боротьби з організованою злочинністю (DIICOT) у місті Ясси, повідомив портал Hotnews.

За словами адвоката Адріана Кукуліса, актора звинувачують у сексуальних зв'язках із жінками, які на той момент "свідомо піддавалися експлуатації".

Одна з жертв, якій зараз 26 років, розповіла, що події нібито відбувалися у французьких Каннах понад 10 років тому.

Прокурори розглянуть скаргу і вживуть відповідних заходів. Організатором мережі визнано румунського бізнесмена Морела Болеа, президента некомерційної організації EuroDemos і власника модельного агентства Kasta Morrely.

Що відомо про мережу торговців людьми Морела Болеа?

Болеа затримали в листопаді 2022 року за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми. Правоохоронці почали розслідування після низки статей у ЗМІ про сексуальне і психологічне насильство над дівчатами в його організаціях.

У справі організатора злочинної мережі зазначається, що з 2000 по 2016 роки кілька неповнолітніх потерпілих потрапили до Болеа через неурядову організацію і модельне агентство в муніципалітеті Ясси.

Угруповання Болеа діяло в інших країнах Європейського Союзу і в Канаді. Злочинці використовували жінок для зустрічей із "високопрофільними" клієнтами — знаменитостями і бізнесменами.

Фокус раніше писав, як Жан-Клод Ван Дамм показував атлетичну статуру і вміння насолоджуватися життям.

Нагадаємо, у США на аукціоні Cars and Bids продали за 42 000 доларів Bentley Azure 2001 року, що належить Жан-Клоду Ван Дамму.