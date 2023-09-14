62-річний Жан-Клод ван Дамм в одних шортах показав вражаючу мускулатуру (фото)

Атлетичній статурі актора можуть позаздрити його набагато молодші колеги.

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Американський актор бельгійського походження Жан-Клод ван Дамм у свої 62 роки продовжує демонструвати атлетичну статуру і вміння насолоджуватися життям. Зірка бойовиків і майстер шпагату на особистій сторінці в Instagram опублікував знімок, на якому позує на тлі розкішної природи в смугастих шортах.

У нього за спиною — стрімкі скелі, вкриті зеленню, та озеро з прозорою водою. Актор підняв догори великі пальці на обох руках і широко посміхається в камеру.

Актор повідомив, що відпочиває в Таїланді Фото: Jean-Claude Van Damme/Instagram

Судячи з підпису, зараз зірка відпочиває в Таїланді. Він також додав до підпису хештеги зі словами спорт, любов і відпустка. З ким Жан-Клод відпочиває на екзотичному курорті, він уточнювати не став.

На своїй сторінці в соцмережі актор часто публікує фото з подорожей, а також ділиться кадрами своїх занять у спортзалі.

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У лютому минулого року Жан-Клод Ван Дамм заявив, що припиняє зніматися в бойовиках . Тоді він якраз працював у картині "Як мене звати?" (What's My Name?), яка, як він обіцяв, стане останнім бойовиком у його кар'єрі. У ньому він зіграв вигадану версію самого себе, який страждає на амнезію після автомобільної аварії. Відновлюючи свою пам'ять, Ван Дамм змушений битися з цілою армією ворогів.

Раніше Фокус писав, що в грудні 2022-го актор приїхав до Ужгорода, де зустрівся з урологом. Фотографію із зіркою "Кривавого спорту" опублікував лікар Михайло Єршов, уролог-андролог вищої категорії, який працює в кількох клініках Ужгорода. З якою саме метою до міста приїжджав актор, невідомо.