62-летний Жан-Клод ван Дамм в одних шортах показал внушительную мускулатуру (фото)

Атлетическому телосложению актера могут позавидовать его куда более молодые коллеги.

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Американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод ван Дамм в свои 62 года продолжает демонстрировать атлетическое телосложение и умение наслаждаться жизнью. Звезда боевиков и мастер шпагата на личной странице в Instagram опубликовал снимок, на котором позирует на фоне роскошной природы в полосатых шортах.

У него за спиной – отвесные скалы, покрытые зеленью и озеро с прозрачной водой. Актер поднял вверх большие пальцы на обеих руках и широко улыбается в камеру.

Актер сообщил, что отдыхает в Таиланде Фото: Jean-Claude Van Damme/Instagram

Судя из подписи, сейчас звезда отдыхает в Таиланде. Он также добавил к подписи хэштеги со словами спорт, любовь и отпуск. С кем Жан-Клод отдыхает на экзотическом курорте, он уточнять не стал.

На своей странице в соцсети актер часто публикует фото из путешествий, а также делится кадрами своих занятий в спортзале.

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В феврале прошлого года Жан-Клод Ван Дамм заявил, что прекращает сниматься в боевиках. Тогда он как раз работал в картине "Как меня зовут?" (What’s My Name?), которая, как он обещал, станет последним боевиком в его карьере. В нем он сыграл вымышленную версию самого себя, страдающего амнезией после автомобильной аварии. Восстанавливая свою память, Ван Дамм вынужден сражаться с целой армией врагов.

Ранее Фокус писал, что в декабре 2022-го актер приехал в Ужгород, где встретился с урологом. Фотографию со звездой "Кровавого спорта" опубликовал врач Михаил Ершов, уролог-андролог высшей категории, который работает в нескольких клиниках Ужгорода. С какой именно целью в город приезжал актер, неизвестно.