Жан Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии

Американский 65-летний актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми, в том числе детьми. Актера обвиняют в получении сексуальных услуг от пяти румынских женщин.

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Дело Ван Дамма расследует подразделение прокуратуры Румынии по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) в городе Яссы, сообщил портал Hotnews.

По словам адвоката Адриана Кукулиса, актера обвиняют в сексуальных связях с женщинами, которые на тот момент "заведомо подвергались эксплуатации".

Одна из жертв, которой сейчас 26 лет, рассказала, что события якобы происходили во французских Каннах более 10 лет назад.

Прокуроры рассмотрят жалобу и примут соответствующие меры. Организатором сети признан румынский бизнесмен Морел Болеа, президент некоммерческой организации EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely.

Что известно о сети торговцев людьми Морела Болеа?

Болеа задержали в ноябре 2022 года по обвинению в торговле несовершеннолетними. Правоохранители начали расследование после ряда статей в СМИ о сексуальном и психологическом насилии над девушками в его организациях.

В деле организатора преступной сети отмечается, что с 2000 по 2016 годы несколько несовершеннолетних пострадавших попали к Болеа через неправительственную организацию и модельное агентство в муниципалитете Яссы.

Группировка Болеа действовала в других странах Европейского союза и в Канаде. Преступники использовали женщин для встреч с "высокопрофильными" клиентами — знаменитостями и бизнесменами.

Фокус ранее писал, как Жан-Клод Ван Дамм показывал атлетическое телосложение и умение наслаждаться жизнью.

Напомним, в США на аукционе Cars and Bids продали за 42 000 долларов Bentley Azure 2001 года, принадлажащую Жан-Клоду Ван Дамму.