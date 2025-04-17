"Нікому не цікавий": росіяни розкритикували бажання Ван Дамма приїхати в РФ (фото)

Росіяни не чекають у гості голлівудського актора Жана-Клода Ван Дамма, який заявив, що хотів би приїхати до РФ в ролі "посла миру".

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Про це пише російське видання "Абзац".

Депутатка Державної думи РФ Олена Драпеко заявила, що не варто "надавати особливого значення заявам перебіжчиків, оскільки за цим не криється нічого, окрім піару".

За її словами, у Росії актора ніхто не чекає, а про особисту зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним акторові можна "і не мріяти".

"Перебіжчиків, так би мовити, взагалі не варто пускати на поріг. Не треба слухати, що вони кажуть. Вони скажуть все, що в рот вкладуть. Навряд Ван Дамм є самостійною особистістю. Продюсери наказали – і він любив Україну, зараз змінився вітер – почав любити Росію. До Володимира Володимировича [Путіна] його, звичайно, ніхто не пустить. Я не знаю, кому він тут цікавий", – сказала Драпеко.

Ван Дамм захотів до Росії

16 квітня в мережі завірусився ролик, у якому Жан-Клод Ван Дамм сидить поруч із колишнім нардепом від "Партії Регіонів" Олександром Онищенком, який у 2016 році втік з України після зняття депутатської недоторканості та звинувачень у державній зраді, організації злочинного угрупування і корупції.

Ван Дамм і Онищенко Фото: Instagram aleksandr.onyshenko

"Привіт, містер Володимир Путін, як твої справи? В будь якому разі я збираюсь до Росії, якщо буде ваша ласка, на вашу Батьківщину. Ми не будемо говорити про політику, тільки про мир, спорт та щастя. Ми любимо тебе", — сказав актор.

За чутками, у Ван Дамма були стосунки із українкою Оленою Каверіною, з якою актор нібито зустрічався понад 10 років. У 2022 році він навіть приїжджав до України, а саме в Ужгород. Там Ван Дамм зустрівся з лікарем в одному з приватних медичних закладів міста.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Жан-Клод Ван Дамм став фігурантом кримінальної справи про торгівлю людьми в Румунії. Зірку бойовиків звинувачують в отриманні сексуальних послуг від п'яти румунських жінок.

Також Фокус писав про причину смерті 39-річної акторки Мішель Трахтенберг. Зірка серіалу "Пліткарка" мала проблеми зі здоровʼям.