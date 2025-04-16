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Актор Жан-Клод Ван Дамм зізнався у любові до Путіна, обіймаючись із нардепом-втікачем Оніщенко

олександр онищенко, жан-клод ван дамм
Фото: Instagram aleksandr.onyshenko | Олександр Онищенко товаришує із Жан-Клодом Ван Даммом вже понад 25 років

Ван Дамм заявив, що хоче приїхати до Росії та говорити із Путіним "про щастя". Ще у 2022 році кінозірка відвідував Ужгород, ймовірно, через проблеми із здоров'ям.

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Відео з'явилось у соцмережах.

Жан-Клод Ван Дамм зізнався у любові до Путіна

В ролику Жан-Клод Ван Дамм сидить поруч із колишнім нардепом від "Партії Регіонів" Олександром Онищенком, який ще у 2016 році втік з України після зняття депутатської недоторканості та звинувачень у державній зраді, організації злочинного угрупування і корупції.

"Привіт, містер Володимир Путін, як твої справи? В будь якому разі я збираюсь до Росії, якщо буде ваша ласка, на вашу Батьківщину. Ми не будемо говорити про політику, тільки про мир, спорт та щастя. Ми любимо тебе", — потім актор повернувся до Онищенка та сказав, що він також любить Путіна, на що той кивнув.

"Великий цілунок для Росії, великий цілунок для Путіна та його родини, так?" – закінчив свій спіч актор і Онищенко погодився.

Де було знято відео та коли – невідомо. Але 12 квітня Олександр Онищенко запостив знімок із Ван Даммом із Дубая на тлі відомого готелю Burj Al Arab та написав, що їх пов'язує 28 років дружби.

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Олександр Онищенко та Жан-Клод Ван Дамм зустрілись у Дубаї
Фото: Instagram aleksandr.onyshenko

Саме на запрошення Онищенка Ван Дамм у 2012 році завітав до міста Кагарлик у Київській області та представив свій фільм "Нестримні-2" у будинку культури.

А у 2020 році він знімався у проєкті Netflix "Останній найманець", зйомки якого проходили в Києві. За чутками, Ван Дамм мав роман із українкою Оленою Каверіною, з якою зірка бойовиків нібито зустрічався понад 10 років.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Жан-Клод Ван Дамм став фігурантом кримінальної справи про торгівлю людьми в Румунії. Актора звинувачують в отриманні сексуальних послуг від п'яти румунських жінок. Одна з них розповіла, що це було 10 років тому у Каннах. Справу Ван Дамма розслідує підрозділ прокуратури Румунії з боротьби з організованою злочинністю (DIICOT) у місті Ясси.