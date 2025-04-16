Актор Жан-Клод Ван Дамм зізнався у любові до Путіна, обіймаючись із нардепом-втікачем Оніщенко

Ван Дамм заявив, що хоче приїхати до Росії та говорити із Путіним "про щастя". Ще у 2022 році кінозірка відвідував Ужгород, ймовірно, через проблеми із здоров'ям.

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Відео з'явилось у соцмережах.

Жан-Клод Ван Дамм зізнався у любові до Путіна

В ролику Жан-Клод Ван Дамм сидить поруч із колишнім нардепом від "Партії Регіонів" Олександром Онищенком, який ще у 2016 році втік з України після зняття депутатської недоторканості та звинувачень у державній зраді, організації злочинного угрупування і корупції.

"Привіт, містер Володимир Путін, як твої справи? В будь якому разі я збираюсь до Росії, якщо буде ваша ласка, на вашу Батьківщину. Ми не будемо говорити про політику, тільки про мир, спорт та щастя. Ми любимо тебе", — потім актор повернувся до Онищенка та сказав, що він також любить Путіна, на що той кивнув.

"Великий цілунок для Росії, великий цілунок для Путіна та його родини, так?" – закінчив свій спіч актор і Онищенко погодився.

Де було знято відео та коли – невідомо. Але 12 квітня Олександр Онищенко запостив знімок із Ван Даммом із Дубая на тлі відомого готелю Burj Al Arab та написав, що їх пов'язує 28 років дружби.

Олександр Онищенко та Жан-Клод Ван Дамм зустрілись у Дубаї Фото: Instagram aleksandr.onyshenko

Саме на запрошення Онищенка Ван Дамм у 2012 році завітав до міста Кагарлик у Київській області та представив свій фільм "Нестримні-2" у будинку культури.

А у 2020 році він знімався у проєкті Netflix "Останній найманець", зйомки якого проходили в Києві. За чутками, Ван Дамм мав роман із українкою Оленою Каверіною, з якою зірка бойовиків нібито зустрічався понад 10 років.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Жан-Клод Ван Дамм став фігурантом кримінальної справи про торгівлю людьми в Румунії. Актора звинувачують в отриманні сексуальних послуг від п'яти румунських жінок. Одна з них розповіла, що це було 10 років тому у Каннах. Справу Ван Дамма розслідує підрозділ прокуратури Румунії з боротьби з організованою злочинністю (DIICOT) у місті Ясси.