Актер Жан-Клод Ван Дамм признался в любви к Путину, обнимаясь с беглым нардепом Онищенко

Ван Дамм заявил, что хочет приехать в Россию и говорить с Путиным "о счастье". Еще в 2022 году кинозвезда посещал Ужгород, вероятно, из-за проблем со здоровьем.

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Видео появилось в соцсетях.

Жан-Клод Ван Дамм признался в любви к Путину

В ролике Жан-Клод Ван Дамм сидит рядом с бывшим нардепом от "Партии Регионов" Александром Онищенко, который еще в 2016 году сбежал из Украины после снятия депутатской неприкосновенности и обвинений в государственной измене, организации преступной группировки и коррупции.

"Привет, мистер Владимир Путин, как твои дела? В любом случае я собираюсь в Россию, если будет ваша просьба, на вашу Родину. Мы не будем говорить о политике, только о мире, спорте и счастье. Мы любим тебя", — потом актер повернулся к Онищенко и сказал, что он также любит Путина, на что тот кивнул.

"Большой поцелуй для России, большой поцелуй для Путина и его семьи, да?" — закончил свой спич актер и Онищенко согласился.

Где было снято видео и когда — неизвестно. Но 12 апреля Александр Онищенко запостил снимок с Ван Даммом из Дубая на фоне известного отеля Burj Al Arab и написал, что их связывает 28 лет дружбы.

Александр Онищенко и Жан-Клод Ван Дамм встретились в Дубае Фото: Instagram aleksandr.onyshenko

Именно по приглашению Онищенко Ван Дамм в 2012 году посетил город Кагарлык в Киевской области и представил свой фильм "Неудержимые-2" в доме культуры.

А в 2020 году он снимался в проекте Netflix "Последний наемник", съемки которого проходили в Киеве. По слухам, Ван Дамм имел роман с украинкой Еленой Кавериной, с которой звезда боевиков якобы встречался более 10 лет.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии. Актера обвиняют в получении сексуальных услуг от пяти румынских женщин. Одна из них рассказала, что это было 10 лет назад в Каннах. Дело Ван Дамма расследует подразделение прокуратуры Румынии по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) в городе Яссы.