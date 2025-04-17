"Никому не интересен": россияне раскритиковали желание Ван Дамма приехать в РФ (фото)

Россияне не ждут в гости голливудского актера Жана-Клода Ван Дамма, который заявил, что хотел бы приехать в РФ в роли "посла мира".

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Об этом пишет российское издание "Абзац".

Депутат Государственной думы РФ Елена Драпеко заявила, что не стоит "придавать особого значения заявлениям перебежчиков, поскольку за этим не кроется ничего, кроме пиара".

По ее словам, в России актера никто не ждет, а о личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным актеру можно "и не мечтать".

"Перебежчиков, так сказать, вообще не стоит пускать на порог. Не надо слушать, что они говорят. Они скажут все, что в рот вложат. Вряд ли Ван Дамм является самостоятельной личностью. Продюсеры велели — и он любил Украину, сейчас поменялся ветер — начал любить Россию. К Владимиру Владимировичу [Путину] его, конечно, никто не пустит. Я не знаю, кому он здесь интересен", — сказала Драпеко.

Ван Дамм захотел в Россию

16 апреля в сети завирусился ролик, в котором Жан-Клод Ван Дамм сидит рядом с бывшим нардепом от "Партии Регионов" Александром Онищенко, который в 2016 году сбежал из Украины после снятия депутатской неприкосновенности и обвинений в государственной измене, организации преступной группировки и коррупции.

Ван Дамм и Онищенко Фото: Instagram aleksandr.onyshenko

"Привет, мистер Владимир Путин, как твои дела? В любом случае я собираюсь в Россию, если будет ваша просьба, на вашу Родину. Мы не будем говорить о политике, только о мире, спорте и счастье. Мы любим тебя", — сказал актер.

По слухам, у Ван Дамма были отношения с украинкой Еленой Кавериной, с которой актер якобы встречался более 10 лет. В 2022 году он даже приезжал в Украину, а именно в Ужгород. Там Ван Дамм встретился с врачом в одном из частных медицинских учреждений города.

Напомним, накануне стало известно, что Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии. Звезду боевиков обвиняют в получении сексуальных услуг от пяти румынских женщин.

Также Фокус писал о причине смерти 39-летней актрисы Мишель Трахтенберг. Звезда сериала "Сплетница" имела проблемы со здоровьем.