Ван Дамму — 65: роман с украинкой, любовь к РФ и главные фильмы (фото)

Сегодня, 18 октября, знаменитому Жану-Клоду Ван Дамму исполняется 65 лет. Бельгийский и американский актер, мастер боевых искусств, стал одним из самых известных героев экшна 80-90-х годов.

Фокус рассказывает, чем он сейчас занимается и почему кажется, что юбиляр "исчез" с больших экранов.

Кто такой Жан-Клод Ван Дамм

Актер родился 18 октября 1960 года в городе Сент-Агат-Брюссель (Бельгия). С детства занимался боевыми искусствами (каратэ, кикбоксинг и т.д.), а также балетом, что помогло ему развить гибкость, характерную манеру движения в кино.

Успех Ван Дамма пришел с ролями, где он сочетал акробатику, ударные техники и физическую подготовку.

Самые яркие роли

"Кровавый спорт" — фильм, с которого началась его карьера в Голливуде. Это история о Фрэнке Дюксе, американском бойце, который участвует в подпольном турнире кумитэ в Гонконге. Этот фильм стал культовым среди фанатов боевых искусств и сделал Ван Дамма звездой.

— фильм, с которого началась его карьера в Голливуде. Это история о Фрэнке Дюксе, американском бойце, который участвует в подпольном турнире кумитэ в Гонконге. Этот фильм стал культовым среди фанатов боевых искусств и сделал Ван Дамма звездой. "Кикбоксер" — еще один классический боевик. Здесь Ван Дамм играет Курта Слоуна, который едет в Таиланд, чтобы отомстить за брата, которого жестоко избил местный чемпион. Фильм считается одним из лучших в его карьере из-за зрелищных боев и харизмы героя.

— еще один классический боевик. Здесь Ван Дамм играет Курта Слоуна, который едет в Таиланд, чтобы отомстить за брата, которого жестоко избил местный чемпион. Фильм считается одним из лучших в его карьере из-за зрелищных боев и харизмы героя. "Самоволка" — история о французском иностранном легионере, который дезертирует, чтобы помочь семье погибшего брата. Он попадает в мир нелегальных боев в США. Это не только боевик, но и драма с эмоциональной составляющей.

— история о французском иностранном легионере, который дезертирует, чтобы помочь семье погибшего брата. Он попадает в мир нелегальных боев в США. Это не только боевик, но и драма с эмоциональной составляющей. "Двойной удар" - фильм, где Ван Дамм играет сразу две роли — братьев-близнецов, разведенных после убийства их родителей. Один вырос в монастыре, другой — в уличной среде. Вместе они ищут мести.

- фильм, где Ван Дамм играет сразу две роли — братьев-близнецов, разведенных после убийства их родителей. Один вырос в монастыре, другой — в уличной среде. Вместе они ищут мести. "Универсальный солдат" — научно-фантастический боевик, где Ван Дамм играет солдата, которого оживляют после смерти и используют в секретной правительственной программе.

Відео дня

Жан-Клод Ван Дамм Фото: Instagram

Что он делает сейчас

В 2025 году вышел французский фильм-экшн-комедия "Садовник" где Жан-Клод Ван Дамм играет роль садовника, который знает опасную тайну: его имя оказывается в списке людей, которых должны ликвидировать, и он должен защищать семью.

Именинник все еще остается в форме, занимается спортом (в том числе боевыми искусствами), делает некоторые публичные выступления.

Жан-Клод Ван Дамм держит форму Фото: Instagram

Ван Дамм не "не живой" в кино, он до сих пор снимается, появляется в международных проектах (особенно в Европе), но уже не на том уровне "массового голливудского героя-экшн-фильма", как в 90-х.

Жан-Клод Ван Дамм с мамой Фото: Instagram

В частности, Ван Дамм в разные периоды имел проблемы со здоровьем, в частности с психическим здоровьем, зависимостями, отношениями со СМИ. Он сам заявлял, что был в "черном списке" в определенных кругах из-за своего поведения.

Шпагат Ван Дамма

Это одна из его фирменных "фишек", которая стала легендарной. Юбиляр прославился своей невероятной гибкостью и силой, демонстрируя шпагат во многих фильмах и даже в рекламных роликах. Это, в основном, поперечный шпагат (ноги разведены в стороны на 180 градусов), который он часто выполняет в очень нестандартных условиях. Например, в рекламном ролике между двумя грузовиками Volvo.

Шпагат Ван Дамма

Ван Дамм захотел в Россию

16 апреля 2025 года в сети завирусился ролик, в котором актер сидит рядом с бывшим нардепом от "Партии Регионов" Александром Онищенко, который в 2016 году сбежал из Украины после снятия депутатской неприкосновенности и обвинений в государственной измене.

"Привет, мистер Владимир Путин, как твои дела? В любом случае я собираюсь в Россию, если будет ваша просьба, на вашу Родину. Мы не будем говорить о политике, только о мире, спорте и счастье. Мы любим вас", — сказал актер.

Ван Дамм и Онищенко Фото: Instagram aleksandr.onyshenko

Личная жизнь

У Ван Дамма были отношения с украинкой Еленой Кавериной, с которой он встречался более 10 лет. В 2022 году именинник даже приезжал в Украину, а именно в Ужгород. Там он встретился с врачом в одном из частных медицинских учреждений города.

Интересно, что, несмотря на это, он до сих пор женат на Глэдис Португез. У них двое общих детей: Кристофер и Бьянка. У актера есть еще один сын — Николас от брака с Дарси Ляпьер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии.

Россияне раскритиковали желание Ван Дамма приехать к ним в гости.

Кроме того, актер бельгийского происхождения продолжает демонстрировать атлетическое телосложение.