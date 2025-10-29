Работа в РФ, резкие заявления и мизерная пенсия: куда "исчез" актер Алексей Горбунов (фото)

Алексей Горбунов — известный украинский актер с четкой гражданской позицией. Кажется, что он исчез с экранов, но именинник продолжает сниматься в кино, давать концерты и даже пробовать себя в стриминге на Twitch.

Сегодня, 29 октября, актеру исполняется 64 года. Фокус в день его рождения рассказывает, что известно о жизни Алексея Сергеевича.

Кто такой Алексей Горбунов

Актер родился 29 октября 1961 года в Киеве.

После школы Горбунов не сразу поступил в театральный институт Карпенко-Карого, поскольку не был членом комсомола. Тогда юноша работал в театре имени Леси Украинки помощником монтажа и в костюмерном цехе. Он закончил Карпенко-Карого в 1984 году.

Именинник получил звание Заслуженного артиста Украины в 1991 году и Народного артиста Украины в 2016 году.

Алексей Горбунов имеет большую актерскую карьеру — более 40 лет, более 170 фильмов. В частности, он известен по лентам "Графиня де Монсоро", "Курсанты", "Каменская", "Груз без маркировки" и другие.

Алексей Горбунов празднует 64-й день рождения Фото: oleksiy.gorbunov.official

Съемки в России и возвращение в Украину

До 2014 года Горбунов активно работал и в российском кинематографе. В декабре 2014 года актер отказался от сотрудничества с россиянами и заявил, что не будет работать в РФ, пока идет война.

В 2023 году именинник сказал: "Меня 9 лет нет в России".

Алексей Горбунов Фото: oleksiy.gorbunov.official

Где Горбунов "пропал"?

Сейчас актер живет и работает преимущественно в Украине, выступает на радио, занимается музыкой, дает стендап-выступления. Более того, Алексей Сергеевич известен как певец — фронтмен группы "Грусть пилота". Сейчас он проживает в Киеве и в Одессе, периодически выезжает за границу на свои творческие вечера или съемки.

По словам актера, его пенсия составляет всего 3400 гривен.

"Я 43 года снимаюсь в кино, это 175 или 177 фильмов. Точную цифру трудно подсчитать. Никогда бы не подумал, но в свои 63 года я стал заниматься стендапом. И скоро еще буду выходить с молодыми в Twitch. Потому что пенсии нет, кино — почти тоже, а надо же как-то жить", — говорил Горбунов.

Алексей Горбунов живет в Украине Фото: oleksiy.gorbunov.official

Скандалы, заявления и личная жизнь

В январе 2025 года он резко высказался о звездах украинской сцены, которые играют в кино: DZIDZIO, Оля Полякова и другие — "это дно".

В 2023 году высказался о российских экс-коллегах: "Старики принесли молодым эту войну".

В 2009 году Горбунов женился на Ирине Ковалевой.

От первого брака — дочь Анастасия Горбунова. С Ириной — младшая дочь, София Горбунова.

Горбунов отмечает, что его жена — человек частный, она значительно менее публичный, чем он сам.

