Шон Коннері: легенда, яка створила Джеймса Бонда — життя, ролі та факти, яких ви не знали

Шон Коннері — легендарний шотландський актор, володар "Оскара", "Золотого глобуса" і премії BAFTA. Його часто називають одним із найхаризматичніших акторів XX століття.

Сьогодні, 31 жовтня, рівно пʼять років тому "Джейс Бонд" пішов із життя. Фокус пригадує карʼєрні та особисті моменти легендарного актора.

Коротка біографія

Повне ім’я: Сер Томас Шон Коннері.

Дата народження: 25 серпня 1930 року, Единбург, Шотландія.

Помер: 31 жовтня 2020 року на Багамах.

Коннері народився у бідній родині: батько працював водієм вантажівки, а мати — прибиральницею. До акторства він встиг побути молочником, водієм вантажівки, полірувальником трун і навіть бодібілдером.

Шон Коннері Фото: Getty Images

Кар’єра Шона Коннері

Світову славу Шону Коннері приніс образ Джеймса Бонда. Він зіграв у семи фільмах про агента 007:

"Доктор Ноу" (1962) — перший фільм про агента британської розвідки. "З Росії, з любовʼю" (1963). "Ґолдфінґер" (1964). "Блискавка" (1965). "Живеш лише двічі" (1967). "Діаманти назавжди" (1971). "Ніколи не кажи "ніколи" (1983).

Цікаво, що спочатку продюсери не хотіли брати його через "надто робітничу зовнішність". Але саме "груба чарівність" зробила Бонда культовим.

Відео дня

Автор книг про Джеймса Бонда Ян Флемінг з Шоном Коннері Фото: Соцмережi

Пізніше він грав у таких культових фільмах, як:

"Ім’я троянди" (1986).

"Недоторканні" (1987) — за цю роль отримав "Оскар".

"Полювання за "Червоним Жовтнем" (1990).

"Індіана Джонс і останній хрестовий похід" (1989).

"Скеля" (1996).

Цікаві факти

Коннері відмовився від ролі Гандальфа у "Володарі перснів", бо… не зрозумів сценарію. Він втратив понад 400 млн доларів можливих прибутків.

можливих прибутків. Його татуювання на руці: "Scotland Forever" (Шотландія назавжди) і "Mum and Dad" (Мама і тато).

Він був великим прихильником незалежності Шотландії.

У 2000 році Шон Коннері отримав титул сера від королеви Єлизавети II.

Шон Коннері став класичним Джеймсом Бондом Фото: Getty Images

Особисте життя

Перша дружина — акторка Діана Сіленто (1962–1973). Вони стали батьками сина — Джейсона Коннері , який також став актором.

(1962–1973). Вони стали батьками сина — , який також став актором. Друга дружина — мароккано-французька художниця Мішелін Рокбрюн. Вони прожили разом понад 45 років, до самої смерті Коннері.

Шон Коннері з дружиною Мішелін Фото: Getty Images

В останні роки життя Шон мешкав на Багамах, де й помер уві сні у віці 90 років. Це сталося рівно пʼять років тому.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У 2022 році у Швейцарії на аукціон виставили Aston Martin DB5 1964, що належав Шону Коннері.

Минулого року в Лондоні відкрили бар на честь 60-річчя класичного фільму 1964 року "Голдфінгер".

Крім того, 68-річна дівчина Бонда виглядає невпізнанно після років слави.