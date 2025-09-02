68-річна дівчина Бонда виглядає невпізнанно після років слави (фото)

68-річна шведська акторка Мері Ставін, яка була коронована "Міс Світу" в 1977 році, напередодні помічена в Лос-Анджелесі під час буденної прогулянки.

Related video

Зірка, яка знялася у двох фільмах про Джеймса Бонда разом з покійним Роджером Муром, обрала невимушений образ для свого походу в супермаркет. Акторка поєднала сорочку з пастельним візерунком з джинсовою спідницею до колін, золотими туфлями Birkenstock та великими сонячними окулярами. Про це пише The Sun.

Мері Ставін Фото: The Sun

Вона доповнила свій образ пучком та золотими прикрасами. Шведка штовхала свій візок для покупок і тримала коричнево-помаранчеву сумочку, завантажуючи свої речі в машину.

Хто така Мері Ставін

Шведська зірка найбільш відома своєю модельною кар'єрою, зокрема заміною Фарри Фосетт як обличчя Fabergé. 68-річна Мері увійшла в історію, ставши однією з небагатьох актрис, які двічі зіграли дівчину Бонда.

Вона вперше знялася у фільмі "Восьминіжка" 1983 року, де зіграла роль без голосу.

Потім знаменитість з'явилася у фільмі "Вид на вбивство" 1985 року, граючи агентку Кімберлі Джонс. Вона навіть вперше поцілувалася на екрані з Роджером Муром, пізніше назвавши його "справжнім джентльменом".

Мері Ставін Фото: The Sun

Мері Ставін з'явилася у культовому класичному серіалі "Твін Пікс" та знімалася в американському серіалі "Дні нашого життя". Вона також знялася у музичних кліпах Адама Анта "Ant Rap" (1981) та "Strip" (1983).

Модель була третьою шведкою, яка виграла корону "Міс Світу" у 1977 році.

Ставін була у стосунках з легендою футболу Джорджем Бестом у вісімдесятих. У 1980-х роках Мері недовго була одружена з американським актором Стівом Джеймісоном. Пізніше вона провела п'ять років у стосунках з актором Вільямом Голдсвортом.

Зараз зірка екрану живе в Каліфорнії зі своїм чоловіком, британським бізнесменом Ніколасом Вілкоксоном, з яким одружена майже 30 років та має доньку Ліліану-Роуз.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дівчина Бонда Аліза Гур здивувала кіноманів, коли її "зловили" на камери в будній день.

Канадська співачка та зірка нульових Неллі Фуртадо помітно набрала вагу.

Крім того, під час зйомок "Диявол носить Прада 2" з акторкою Енн Гетевей трапився інцидент.