68-летняя девушка Бонда выглядит неузнаваемо после лет славы (фото)

68-летняя шведская актриса Мэри Ставин, которая была коронована "Мисс Мира" в 1977 году, накануне замечена в Лос-Анджелесе во время будничной прогулки.

Звезда, которая снялась в двух фильмах о Джеймсе Бонде вместе с покойным Роджером Муром, выбрала непринужденный образ для своего похода в супермаркет. Актриса соединила рубашку с пастельным узором с джинсовой юбкой до колен, золотыми туфлями Birkenstock и большими солнечными очками. Об этом пишет The Sun.

Мэри Ставин Фото: The Sun

Она дополнила свой образ пучком и золотыми украшениями. Шведка толкала свою тележку для покупок и держала коричнево-оранжевую сумочку, загружая свои вещи в машину.

Кто такая Мэри Ставин

Шведская звезда наиболее известна своей модельной карьерой, в частности, заменой Фарры Фосетт в качестве лица Fabergé. 68-летняя Мэри вошла в историю, став одной из немногих актрис, которые дважды сыграли девушку Бонда.

Она впервые снялась в фильме "Осьминожка" 1983 года, где сыграла роль без голоса.

Затем знаменитость появилась в фильме "Вид на убийство" 1985 года, играя агента Кимберли Джонс. Она даже впервые поцеловалась на экране с Роджером Муром, позже назвав его "настоящим джентльменом".

Мэри Ставин Фото: The Sun

Мэри Ставин появилась в культовом классическом сериале "Твин Пикс" и снималась в американском сериале "Дни нашей жизни". Она также снялась в музыкальных клипах Адама Анта "Ant Rap" (1981) и "Strip" (1983).

Модель была третьей шведкой, которая выиграла корону "Мисс Мира" в 1977 году.

Ставин была в отношениях с легендой футбола Джорджем Бестом в восьмидесятых. В 1980-х годах Мэри недолго была замужем за американским актером Стивом Джеймисоном. Позже она провела пять лет в отношениях с актером Уильямом Голдсвортом.

Сейчас звезда экрана живет в Калифорнии со своим мужем, британским бизнесменом Николасом Уилкоксоном, с которым замужем почти 30 лет и имеет дочь Лилиану-Роуз.

