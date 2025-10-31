Шон Коннери: легенда, которая создала Джеймса Бонда — жизнь, роли и факты, которых вы не знали

Шон Коннери — легендарный шотландский актер, обладатель "Оскара", "Золотого глобуса" и премии BAFTA. Его часто называют одним из самых харизматичных актеров XX века.

Сегодня, 31 октября, ровно пять лет назад "Джейс Бонд" ушел из жизни. Фокус вспоминает карьерные и личные моменты легендарного актера.

Краткая биография

Полное имя: Сэр Томас Шон Коннери.

Дата рождения: 25 августа 1930 года, Эдинбург, Шотландия.

Умер: 31 октября 2020 года на Багамах.

Коннери родился в бедной семье: отец работал водителем грузовика, а мать — уборщицей. До актерства он успел побыть молочником, водителем грузовика, полировщиком гробов и даже бодибилдером.

Шон Коннери Фото: Getty Images

Карьера Шона Коннери

Мировую славу Шону Коннери принес образ Джеймса Бонда. Он сыграл в семи фильмах об агенте 007:

"Доктор Ноу" (1962) — первый фильм об агенте британской разведки. "Из России, с любовью" (1963). "Голдфингер" (1964). "Молния" (1965). "Живешь только дважды" (1967). "Бриллианты навсегда" (1971). "Никогда не говори "никогда" (1983).

Интересно, что сначала продюсеры не хотели брать его из-за "слишком рабочей внешности". Но именно "грубое обаяние" сделало Бонда культовым.

Автор книг о Джеймсе Бонде Ян Флеминг с Шоном Коннери Фото: Соцсети

Позже он играл в таких культовых фильмах, как:

"Имя розы" (1986).

"Неприкасаемые" (1987) — за эту роль получил "Оскар".

"Охота за "Красным Октябрем" (1990).

"Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989).

"Скала" (1996).

Интересные факты

Коннери отказался от роли Гандальфа во "Властелине колец", потому что... не понял сценария. Он потерял более 400 млн долларов возможной прибыли.

возможной прибыли. Его татуировка на руке: "Scotland Forever" (Шотландия навсегда) и "Mum and Dad" (Мама и папа).

Он был большим сторонником независимости Шотландии.

В 2000 году Шон Коннери получил титул сэра от королевы Елизаветы II.

Шон Коннери стал классическим Джеймсом Бондом Фото: Getty Images

Личная жизнь

Первая жена — актриса Диана Силенто (1962-1973). Они стали родителями сына — Джейсона Коннери , который также стал актером.

(1962-1973). Они стали родителями сына — , который также стал актером. Вторая жена — мароккано-французская художница Мишелин Рокбрюн. Они прожили вместе более 45 лет, до самой смерти Коннери.

Шон Коннери с женой Мишелин Фото: Getty Images

В последние годы жизни Шон жил на Багамах, где и умер во сне в возрасте 90 лет. Это произошло ровно пять лет назад.

