Шон Коннери: легенда, которая создала Джеймса Бонда — жизнь, роли и факты, которых вы не знали

Шон Коннери умер пять лет назад
Шон Коннери | Фото: Кадр из фильма

Шон Коннери — легендарный шотландский актер, обладатель "Оскара", "Золотого глобуса" и премии BAFTA. Его часто называют одним из самых харизматичных актеров XX века.

Сегодня, 31 октября, ровно пять лет назад "Джейс Бонд" ушел из жизни. Фокус вспоминает карьерные и личные моменты легендарного актера.

Краткая биография

Полное имя: Сэр Томас Шон Коннери.

Дата рождения: 25 августа 1930 года, Эдинбург, Шотландия.

Умер: 31 октября 2020 года на Багамах.

Коннери родился в бедной семье: отец работал водителем грузовика, а мать — уборщицей. До актерства он успел побыть молочником, водителем грузовика, полировщиком гробов и даже бодибилдером.

Шон Коннери
Шон Коннери
Фото: Getty Images

Карьера Шона Коннери

Мировую славу Шону Коннери принес образ Джеймса Бонда. Он сыграл в семи фильмах об агенте 007:

  1. "Доктор Ноу" (1962) — первый фильм об агенте британской разведки.
  2. "Из России, с любовью" (1963).
  3. "Голдфингер" (1964).
  4. "Молния" (1965).
  5. "Живешь только дважды" (1967).
  6. "Бриллианты навсегда" (1971).
  7. "Никогда не говори "никогда" (1983).

Интересно, что сначала продюсеры не хотели брать его из-за "слишком рабочей внешности". Но именно "грубое обаяние" сделало Бонда культовым.

Відео дня
Ян Флеминг и Шон Коннери
Автор книг о Джеймсе Бонде Ян Флеминг с Шоном Коннери
Фото: Соцсети

Позже он играл в таких культовых фильмах, как:

  • "Имя розы" (1986).
  • "Неприкасаемые" (1987) — за эту роль получил "Оскар".
  • "Охота за "Красным Октябрем" (1990).
  • "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989).
  • "Скала" (1996).

Интересные факты

  • Коннери отказался от роли Гандальфа во "Властелине колец", потому что... не понял сценария. Он потерял более 400 млн долларов возможной прибыли.
  • Его татуировка на руке: "Scotland Forever" (Шотландия навсегда) и "Mum and Dad" (Мама и папа).
  • Он был большим сторонником независимости Шотландии.
  • В 2000 году Шон Коннери получил титул сэра от королевы Елизаветы II.
Шон Коннери
Шон Коннери стал классическим Джеймсом Бондом
Фото: Getty Images

Личная жизнь

  • Первая жена — актриса Диана Силенто (1962-1973). Они стали родителями сына — Джейсона Коннери, который также стал актером.
  • Вторая жена — мароккано-французская художница Мишелин Рокбрюн. Они прожили вместе более 45 лет, до самой смерти Коннери.
Шон Коннери с женой
Шон Коннери с женой Мишелин
Фото: Getty Images

В последние годы жизни Шон жил на Багамах, где и умер во сне в возрасте 90 лет. Это произошло ровно пять лет назад.

