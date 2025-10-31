Шон Коннери: легенда, которая создала Джеймса Бонда — жизнь, роли и факты, которых вы не знали
Шон Коннери — легендарный шотландский актер, обладатель "Оскара", "Золотого глобуса" и премии BAFTA. Его часто называют одним из самых харизматичных актеров XX века.
Сегодня, 31 октября, ровно пять лет назад "Джейс Бонд" ушел из жизни. Фокус вспоминает карьерные и личные моменты легендарного актера.
Краткая биография
Полное имя: Сэр Томас Шон Коннери.
Дата рождения: 25 августа 1930 года, Эдинбург, Шотландия.
Умер: 31 октября 2020 года на Багамах.
Коннери родился в бедной семье: отец работал водителем грузовика, а мать — уборщицей. До актерства он успел побыть молочником, водителем грузовика, полировщиком гробов и даже бодибилдером.
Карьера Шона Коннери
Мировую славу Шону Коннери принес образ Джеймса Бонда. Он сыграл в семи фильмах об агенте 007:
- "Доктор Ноу" (1962) — первый фильм об агенте британской разведки.
- "Из России, с любовью" (1963).
- "Голдфингер" (1964).
- "Молния" (1965).
- "Живешь только дважды" (1967).
- "Бриллианты навсегда" (1971).
- "Никогда не говори "никогда" (1983).
Интересно, что сначала продюсеры не хотели брать его из-за "слишком рабочей внешности". Но именно "грубое обаяние" сделало Бонда культовым.
Позже он играл в таких культовых фильмах, как:
- "Имя розы" (1986).
- "Неприкасаемые" (1987) — за эту роль получил "Оскар".
- "Охота за "Красным Октябрем" (1990).
- "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989).
- "Скала" (1996).
Интересные факты
- Коннери отказался от роли Гандальфа во "Властелине колец", потому что... не понял сценария. Он потерял более 400 млн долларов возможной прибыли.
- Его татуировка на руке: "Scotland Forever" (Шотландия навсегда) и "Mum and Dad" (Мама и папа).
- Он был большим сторонником независимости Шотландии.
- В 2000 году Шон Коннери получил титул сэра от королевы Елизаветы II.
Личная жизнь
- Первая жена — актриса Диана Силенто (1962-1973). Они стали родителями сына — Джейсона Коннери, который также стал актером.
- Вторая жена — мароккано-французская художница Мишелин Рокбрюн. Они прожили вместе более 45 лет, до самой смерти Коннери.
В последние годы жизни Шон жил на Багамах, где и умер во сне в возрасте 90 лет. Это произошло ровно пять лет назад.
