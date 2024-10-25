Пей, как Джеймс Бонд: в Лондоне открылся новый "шпионский" бар с машиной на потолке

Бар открыли в честь 60-летия классического фильма 1964 года "Голдфингер", в котором играл Шон Коннери.

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Шикарный новый "бар Джеймса Бонда" с подвесным Aston Martin, где можно пить "взболтанный, но не смешанный" мартини на трех этажах, открылся в Лондоне. Об этом пишет Mirror.

Бар Джеймса Бонда в центре Лондона

В честь 60-летия классического фильма "Голдфингер" 1964 года фанаты могут почувствовать себя на ночь секретными агентами. Расположенный в лондонском Burlington Arcade, Mayfair, это шикарный бар, украшен золотой мебелью, люстрами и даже автомобилем, вдохновленным культовым Aston Martin DB5.

Посетители могут насладиться изысканными коктейлями и увидеть некоторые знаковые реквизиты из фильмов. Кроме того, уборная украшена золотой плиткой, а также есть бутик 007, где фанаты могут приобрести предметы коллекционирования.

Также на выставке представлены единственные в своем роде часы James Bond Omega, когда-либо изготовленные из желтого золота: Seamaster Diver 300M Commander's Watch (2017) и Seamaster Diver 300M James Bond Limited Edition (2019), выпущенные в честь 50-летия фильма 1969 года "На секретной службе Ее Величества".

Бар Джеймса Бонда в центре Лондона

Видео, опубликованное Secret London — социальной медиа-платформой, которая делится лучшими развлечениями в Лондоне, — предлагает заглянуть в бар "только для секретных агентов" на TikTok . "Это бар с элитными коктейлями, магазин и музей с кучей архивных экспонатов Бонда, таких как старые киноплакаты, декорации и костюмы. Каждая часть этого пространства тщательно продумана, чтобы соответствовать теме — и я имею в виду каждую часть. Любители Бонда, любители кино, просто любители выпивки — это место определенно стоит посетить", — отмечают в видео.

Однако поклонникам Джеймса Бонда придется действовать быстро, так как это секретное место открыто только в течение ограниченного периода времени — до 31 декабря этого года. Бар работает только по предварительной записи и не принимает бронирования. Также его можно арендовать на полуэксклюзивной или полностью частной основе.

Напомним, ранее стало известно, что под Лондоном откроют самый "глубокий" бар столицы Великобритании: в бывших бункерах секретной службы.