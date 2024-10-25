Пий, як Джеймс Бонд: у Лондоні відкрився новий "шпигунський" бар із машиною на стелі

Бар відкрили на честь 60-річчя класичного фільму 1964 року "Голдфінгер", у якому грав Шон Коннері.

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Шикарний новий "бар Джеймса Бонда" з підвісним Aston Martin, де можна пити "збовтаний, але не змішаний" мартіні на трьох поверхах, відкрився в Лондоні. Про це пише Mirror.

Бар Джеймса Бонда в центрі Лондона

На честь 60-річчя класичного фільму "Голдфінгер" 1964 року фанати можуть відчути себе на ніч секретними агентами. Розташований у лондонському Burlington Arcade, Mayfair, це шикарний бар, прикрашений золотими меблями, люстрами і навіть автомобілем, натхненним культовим Aston Martin DB5.

Відвідувачі можуть насолодитися вишуканими коктейлями та побачити деякі знакові реквізити з фільмів. Крім того, вбиральня прикрашена золотою плиткою, а також є бутик 007, де фанати можуть придбати предмети колекціонування.

Також на виставці представлено єдиний у своєму роді годинник James Bond Omega, коли-небудь виготовлений з жовтого золота: Seamaster Diver 300M Commander's Watch (2017) і Seamaster Diver 300M James Bond Limited Edition (2019), випущені на честь 50-річчя фільму 1969 року "На секретній службі Її Величності".

Бар Джеймса Бонда в центрі Лондона

Відео, опубліковане Secret London — соціальною медіаплатформою, яка ділиться найкращими розвагами в Лондоні, — пропонує зазирнути в бар "тільки для секретних агентів" на TikTok. "Це бар з елітними коктейлями, крамниця та музей із купою архівних експонатів Бонда, таких як старі кіноплакати, декорації та костюми. Кожна частина цього простору ретельно продумана, щоб відповідати темі — і я маю на увазі кожну частину. Любителі Бонда, любителі кіно, просто любителі випивки — це місце безперечно варто відвідати", — зазначають у відео.

Однак шанувальникам Джеймса Бонда доведеться діяти швидко, оскільки це секретне місце відкрите тільки протягом обмеженого періоду часу — до 31 грудня цього року. Бар працює тільки за попереднім записом і не приймає бронювання. Також його можна орендувати на напівексклюзивній або повністю приватній основі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Лондоном відкриють "найглибший" бар столиці Великої Британії: у колишніх бункерах секретної служби.