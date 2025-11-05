"Оскары", мужчины и трагическая судьба: какой была жизнь звезды "Унесенных ветром" Вивьен Ли

Хотя ее жизнь была короткой и полной боли, Вивьен Ли оставила после себя след в истории. Ее Скарлетт О'Хара и Бланш Дюбуа — это не просто роли, это символы женской силы, хрупкости и страсти, пережившие саму актрису.

История Вивьен Ли — одна из самых ярких и одновременно самых трагических в мировом кино. Она — легенда Золотой эпохи Голливуда, женщина, которая подарила миру Скарлетт О'Хару и Бланш Дюбуа, но заплатила за это чрезвычайно высокую цену. В этот день, 5 ноября, легендарная актриса появилась на свет. По этому случаю Фокус вспоминает ее жизненный и творческий путь.

Краткая биография Вивьен Ли

Полное имя: Вивиан Мэри Гартли.

Родилась: 5 ноября 1913 г., Дарджилинг, Индия (тогда — Британская Индия).

Умерла: 8 июля 1967 г., Лондон, Великобритания (в 53 года).

Отец — британский офицер, мать — ирландка из семьи индийских поселенцев. В детстве Вивьен училась в разных школах Европы, владела несколькими языками, а с ранних лет мечтала стать актрисой.

Вивьен Ли родилась в Индии Фото: Википедия

Начало карьеры

После учебы в Королевской академии драматического искусства (RADA) в Лондоне Вивьен Ли начала играть в театре и сниматься в кино. Ее красота, изящество и сильный темперамент сразу привлекли внимание режиссеров — но настоящая слава пришла лишь с одной ролью.

"Унесенные ветром" (1939)

Роль Скарлетт О'Харри принесла Вивьен мировую славу и первый "Оскар" за лучшую женскую роль. Она завоевала эту роль среди более 1 400 претенденток, в том числе таких звезд, как Кэтрин Хепберн и Бетт Дэвис.

Ее Скарлетт — гордая, эгоистичная, но живая и настоящая — стала символом женской силы. Фильм сделал Ли одной из самых известных актрис XX века.

Вивьен Ли в "Унесенных ветром" Фото: Википедия

Любовь и трагедия: Лоуренс Оливье

Во время съемок она познакомилась с британским актером Лоуренсом Оливье, который стал любовью ее жизни. Они оба были женаты, но бросили своих партнеров ради друг друга.

В 1940 году пара поженилась. Вместе они играли в театре и кино, но брак был полон страсти, ревности и боли. Вивьен страдала биполярным расстройством, что часто приводило к эмоциональным срывам и депрессиям. Оливье, хоть и любил жену, со временем не выдержал и оставил ее в 1960 году.

Вивьен Ли и Лоуренс Оливье Фото: Википедия

Второй "Оскар"

В 1951 году Вивьен получила второго "Оскара" — за роль Бланш Дюбуа в фильме "Трамвай "Желание"" (по пьесе Теннесси Уильямса).

Роль была психологически изнурительной, и актриса позже говорила, что "Бланш разрушила мою душу". После съемок у знаменитости случился очередной нервный срыв.

Болезнь

Вивьен Ли долгие годы боролась с маниакально-депрессивным психозом (биполярным расстройством) и туберкулезом. Она продолжала работать, но все чаще болела.

В 1967 году туберкулез вернулся, и легендарная актриса умерла в возрасте 53 лет в своем лондонском доме.

Оливье, узнав о смерти, был глубоко потрясен и признал, что Вивьен осталась любовью всей его жизни.

Интересные факты о Вивьен Ли

Вивьен говорила: "Я не Скарлетт, но частичка ее живет во мне навсегда".

Была известна необычайной красотой — современники считали ее одной из самых красивых женщин ХХ века.

Имела дочь — Сюзанну Холман , от первого брака с адвокатом Гербертом Ли Холманом. Женщина умерла в 2015 году.

Часто на сцене играла даже в состоянии депрессии или болезни, но зрители никогда этого не замечали.

Прах Вивьен был развеян над прудом возле ее любимого дома в Сассексе.

