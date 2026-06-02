На аукцион выставили особенный винтажный Cadillac звездного певца (фото, видео)

В США на онлайн аукционе продается купе Cadillac DeVille 1968 года. На этом авто ездил канадский певец Джастин Бибер.

За Cadillac DeVille планируют получить более 100 000 долларов, хотя обычно эта модель значительно дешевле. О ней рассказали на сайте аукциона Hemmings.

Именно этот Cadillac DeVille снялся в клипе Джастина Бибера на песню Peaches. Видео собрало более 865 миллионов просмотров. Cadillac уже не впервые перепродают на аукционе.

Cadillac DeVille оснащен 375-сильным V8

Авто Джастина Бибера ранее проходило реставрацию и кастомизацию, однако сейчас нуждается в обновлении. Cadillac DeVille перекрасили в черный цвет, а его красный виниловый салон освежили. Кроме того, заменили рычаг КПП и установили дополнительные приборы и мощную акустическую систему с Bluetooth.

Автомобиль реставрировали и кастомизировали Фото: Hemmings

Купе Cadillac DeVille 1968 года сохранило стандартный силовой агрегат — большой 7,0-литровый V8 мощностью 375 л. с. и 3-ступенчатую автоматическую КПП. Автомобиль занизили и оснастили пневмоподвеской с электронным управлением.

Салон отделан красным велюром Фото: Hemmings

Для своего времени купе Cadillac DeVille было инновационным. 5,7-метровое авто оснащено климат-контролем, круиз-контролем, усилителем руля, электроприводами сидений и стеклоподъемников.

Кстати, недавно в Одессе обнаружили на паркинге купе Cadillac DeVille 1972 года.

