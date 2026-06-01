Миниатюрный раритет: самый дорогой MG всех времен оценили в $900 000 (фото)

В Великобритании на аукцион выставили MG Magnette 1934 года. За компактный родстер планируют получить до 900 000 долларов.

Высокая цена MG Magnette обусловлена тем, что это редкая гоночная версия K3, которая успешно проявила себя в соревнованиях. О раритете рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Спорткар отличается обтекаемым кузовом

K3 Magnette — самый дорогой MG в истории. Выпустили всего 33 таких спорткара и только 3 из них — в гоночной спецификации, как это авто.

Гоночный MG K3 Magnette отличается обтекаемым кузовом с зауженной задней частью. 3,7-метровое авто весит всего 900 кг.

MG Magnette оснащен 1,1-литровой рядной шестеркой с компрессором, которая развивает 120 л. с. В паре с ней работает преселективная КПП, а максимальная скорость составляет 175 км/ч.

Конкретно этот спорткар MG Magnette успешно выступал в гонках в 1934-1936 годах и соревновался с более мощными и дорогими спорткарами.

В частности, авто заняло второе место в соревнованиях RAC Mannin Begg на острове Мэн и UAC County Down Trophy в Северной Ирландии, а также стало третьим в горных гонках UAC Craigantlet Hill Climb и четвертым на высокоскоростном треке в Брукландсе.

После Второй мировой MG K3 Magnette хранился в частных коллекциях, а в 1968 году прошел реставрацию. Авто регулярно участвовало в шоу и гонках ретроавто.

