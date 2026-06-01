Мініатюрний раритет: найдорожчий MG усіх часів оцінили в $900 000 (фото)
У Великій Британії на аукціон виставили MG Magnette 1934 року. За компактний родстер планують отримати до 900 000 доларів.
Висока ціна MG Magnette обумовлена тим, що це рідкісна гоночна версія K3, яка успішно проявила себе в змаганнях. Про раритет розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.
K3 Magnette – найдорожчий MG в історії. Випустили всього 33 таких спорткари і лише 3 з них – у гоночній специфікації, як це авто.
Гоночний MG K3 Magnette вирізняється обтічним кузовом зі звуженою задньою частиною. 3,7-метрове авто важить усього 900 кг.
MG Magnette оснащений 1,1-літровою рядною шісткою із компресором, яка розвиває 120 к. с. У парі з нею працює преселективна КПП, а максимальна швидкість становить 175 км/год.
Конкретно цей спорткар MG Magnette успішно виступав у перегонах у 1934-1936 роках і змагався з потужнішими та дорожчими спорткарами.
Зокрема, авто посіло друге місце у змаганнях RAC Mannin Begg на острові Мен та UAC County Down Trophy в Північній Ірландії, а також стало третім у гірських перегонах UAC Craigantlet Hill Climb та четвертим на високошвидкісному треку в Брукландсі.
Після Другої світової MG K3 Magnette зберігався у приватних колекціях, а в 1968 році пройшов реставрацію. Авто регулярно брало участь у шоу та перегонах ретроавто.
