Український ексклюзив: у Німеччині продають рідкісний позашляховик-амфібію ЛуАЗ (фото)

У Німеччині виставили на продаж ЛуАЗ-967 1986 року. Рідкісний український позашляховик відреставрований і має невеликий пробіг.

Ціна ЛуАЗ-967 ТПК становить 12 900 євро, тобто в Німеччині він суттєво дорожчий, аніж в Україні. Подробиці авто розкрили на сайті Mobile.de.

ЛуАЗ-967 залишився після виводу з НДР радянських військ Фото: Із сайту mobile.de

Повідомляється, що ЛуАЗ-967 використовували радянські війська в НДР, а після їх виводу позашляховик залишився у Німеччині. У 2006 році його відреставрували, а пробіг авто становить усього 4000 км.

ЛуАЗ-967 зареєстрований як історичний транспортний засіб, тобто не призначений для щоденної експлуатації. На кузові є невеликі ушкодження та іржа.

Кермо позашляховика розташоване посередині Фото: Із сайту mobile.de

Легкий позашляховик ЛуАЗ-967 ТПК (Транспортер переднього краю) — військовий побратим "Волині". Його випускали з 1975 по 1989 рік і він був призначений для розвідки, евакуації поранених та підвозу боєприпасів.

Авто має доволі оригінальну конструкцію. Його днище пласке і повністю герметичне, адже це амфібія. Водійське місце розташоване по центру, адже з боків встановлюються носилки для поранених. Крім того, можна опустити лобове скло та кермо і керувати ЛуАЗ-967 лежачи для меншої помітності.

ЛуАЗ-967 пройшов реставрацію Фото: Із сайту mobile.de

Повнопривідна амфібія ЛуАЗ-967 ТПК оснащена 0,9-літровим 37-сильним двигуном і 4-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість на суші становить 75 км/год, а на воді — 3 км/год.

