Украинский эксклюзив: в Германии продают редкий внедорожник-амфибию ЛуАЗ (фото)

В Германии выставили на продажу ЛуАЗ-967 1986 года. Редкий украинский внедорожник отреставрирован и имеет небольшой пробег.

Цена ЛуАЗ-967 ТПК составляет 12 900 евро, то есть в Германии он существенно дороже, чем в Украине. Подробности авто раскрыли на сайте Mobile.de.

ЛуАЗ-967 остался после вывода из ГДР советских войск Фото: с сайта mobile.de

Сообщается, что ЛуАЗ-967 использовали советские войска в ГДР, а после их вывода внедорожник остался в Германии. В 2006 году его отреставрировали, а пробег авто составляет всего 4000 км.

ЛуАЗ-967 зарегистрирован как историческое транспортное средство, то есть не предназначен для ежедневной эксплуатации. На кузове есть небольшие повреждения и ржавчина.

Руль внедорожника расположен посередине Фото: с сайта mobile.de

Легкий внедорожник ЛуАЗ-967 ТПК (Транспортер переднего края) — военный собрат "Волыни". Его выпускали с 1975 по 1989 год и он был предназначен для разведки, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.

Авто имеет довольно оригинальную конструкцию. Его днище плоское и полностью герметичное, ведь это амфибия. Водительское место расположено по центру, ведь по бокам устанавливаются носилки для раненых. Кроме того, можно опустить лобовое стекло и руль и управлять ЛуАЗ-967 лежа для меньшей заметности.

ЛуАЗ-967 прошел реставрацию Фото: с сайта mobile.de

Полноприводная амфибия ЛуАЗ-967 ТПК оснащена 0,9-литровым 37-сильным двигателем и 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость на суше составляет 75 км/ч, а на воде — 3 км/ч.

