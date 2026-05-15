В Украине выставили на продажу необычный и малоизвестный пикап "Запорожец" 90-х (фото)

В Украине продается раритетный пикап ЗАЗ-968МП 1994 года. Серийный грузовой "Запорожец" в хорошем состоянии и имеет малый пробег.

Не все знают, что в линейке ЗАЗ-968М был пикап, который производили небольшими сериями с 1990 по 1994 год. Одно из таких авто выставили на продажу, сообщает блогер Roma Urraco.

Выпустили всего 2500 ЗАЗ-968МП Фото: Roma Urraco

История ЗАЗ-968МП довольно интересная. Сначала это авто не планировали производить серийно: пикапы на Запорожском автозаводе собирали для собственных нужд — они развозили грузы по территории предприятия.

Из-за заднего расположения двигателя грузовой отсек небольшой Фото: Roma Urraco

В начале 90-х пикап "Запорожец" все-таки решили запустить в производство. По сути, это обычный ЗАЗ-968М, у которого срезана задняя часть крыши и на месте сидений второго ряда появилась небольшая грузовая платформа.

Важно

Их выпустили всего 11: на продажу выставили уникальное украинское авто 70-х (фото)

Поскольку двигатель "Запорожца" расположен сзади, то пикап получился не слишком вместительным. К тому же, его грузоподъемность не превышала 200 кг, ведь 40-сильный двигатель не мог потянуть большую нагрузку. Всего собрали примерно 2500 ЗАЗ-968МП.

Відео дня

"Запорожец" отреставрирован и имеет малый пробег Фото: Roma Urraco

Конкретно этот пикап "Запорожец" — один из последних выпущенных. Авто имеет пробег всего 8613 км и прошло полную реставрацию, поэтому в отличном состоянии.

Между прочим, недавно в Киеве заметили огромный шестиколесный пикап "Гелендваген".

Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили самый оригинальный FIAT за $300 000.