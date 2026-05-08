Сухопутная яхта: самый оригинальный FIAT всех времен оценили в $300 000 (фото)
В Италии на аукцион выставили необычный FIAT 600 1963 года. Доступную модель превратили в экстравагантное пляжное авто.
FIAT 600 Torpedo Marina — едва ли не самая оригинальная модель за всю 127-летнюю историю итальянской марки. О ней рассказали на сайте аукциона Broad Arrow.
Ориентировочная цена FIAT 600 Torpedo Marina составляет примерно 235-300 тысяч долларов. Нестандартное авто существует в одном-единственном экземпляре.
FIAT 600 Torpedo Marina — творение итальянского кузовного ателье Vignale. Его дизайн разработал в 1963 году стилист Джованни Микелотти. Он создал оригинальное пляжное авто — подобные машины тогда пользовались спросом на средиземноморских курортах.
За основу взяли вариант FIAT 600 T — коммерческий фургон с 633-кубовым двигателем мощностью 28 сил. Авто получило полностью новый открытый кузов и стало похожим на дорогие яхты.
FIAT 600 Torpedo Marina отделали деревом, а его пол имитирует палубу корабля. Также установили плетеные кресла, скамейки и металлические поручни.
Кабриолет FIAT 600 Torpedo Marina эксплуатировался по назначению, а затем хранился в частных коллекциях. Необычный автомобиль прошел полную реставрацию до оригинального состояния.
Между прочим, на этот же аукцион выставили коллекцию спортивных Nissan общей стоимостью примерно 3,5 миллиона долларов.
