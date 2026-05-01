Японские легенды: коллекцию из пяти старых Nissan оценили в $3,5 миллиона (фото)

В Италии на аукционе распродадут коллекцию культовых купе Nissan Skyline GT-R. Общая стоимость пяти авто достигает 3,5 миллиона долларов.

The Ultimate R34 Skyline GT-R Collection — это собрание редких и особых версий легендарной модели. О них рассказали на сайте аукциона Broad Arrow.

Nissan Skyline GT-R CRS Nismo

Все авто принадлежат к поколению Nissan Skyline GT-R R34 и выпущены более четверти века назад. Спорткары в идеальном состоянии и имеют небольшие пробеги.

Самым дорогим в коллекции является Nissan Skyline GT-R 2002 года, модифицированный по программе CRS от тюнинг-ателье Nismo. За него планируют получить до миллиона долларов.

Nissan Skyline GT-R Nismo S-Tune

Таким образом доработали только 20 авто: они оснащены 2,8-литровой 500-сильной турбошестерней, карбоновым капотом, подвеской Öhlins и тормозами Brembo.

Nissan Skyline GT-R M-Spec

Еще один Nissan Skyline GT-R Nismo оценили в $800 000. Вариант S-Tune 2001 года выпустили тиражом всего 14 экземпляров. Такой спорткар является 2,6-литровым и 400-сильным, а также получил карбоновые бамперы, обвес и антикрыло.

Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür

Одно из 366 купе Nissan Skyline GT-R M-Spec 2001 года со спортивной подвеской стоит 700 000 долларов, а за спорткар 2002 года в исполнении V-Spec II Nür планируют получить примерно $500 000.

Этот Nissan Skyline GT-R является 700-сильным

Ориентировочная цена Nissan Skyline GT-R 1999 года — 400-470 тыс. долларов. Его доработало ателье Hosaka Tuning Factory, которое увеличило мощность до 700 сил.

