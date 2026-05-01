Японські легенди: колекцію з п'яти старих Nissan оцінили в $3,5 мільйона (фото)
В Італії на аукціоні розпродадуть колекцію культових купе Nissan Skyline GT-R. Загальна вартість п’яти авто сягає 3,5 мільйона доларів.
The Ultimate R34 Skyline GT-R Collection — це зібрання рідкісних та особливих версій легендарної моделі. Про них розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.
Усі авто належать до покоління Nissan Skyline GT-R R34 та випущені понад чверть сторіччя тому. Спорткари в ідеальному стані та мають невеликі пробіги.Важливо
Найдорожчим у колекції є Nissan Skyline GT-R 2002 року, модифікований за програмою CRS від тюнінг-ательє Nismo. За нього планують отримати до мільйона доларів.
Таким чином доопрацювали лише 20 авто: вони оснащені 2,8-літровою 500-сильною турбошісткою, карбоновим капотом, підвіскою Öhlins та гальмами Brembo.
Ще один Nissan Skyline GT-R Nismo оцінили в $800 000. Варіант S-Tune 2001 року випустили накладом у всього 14 екземплярів. Такий спорткар є 2,6-літровим і 400-сильним, а також отримав карбонові бампери, обвіс і антикрило.
Одне із 366 купе Nissan Skyline GT-R M-Spec 2001 року зі спортивною підвіскою коштує 700 000 доларів, а за спорткар 2002 року у виконанні V-Spec II Nür планують отримати приблизно $500 000.
Орієнтовна ціна Nissan Skyline GT-R 1999 року – 400-470 тис. доларів. Його доопрацювало ательє Hosaka Tuning Factory, яке збільшило потужність до 700 сил.
