Сухопутна яхта: найоригінальніший FIAT усіх часів оцінили в $300 000 (фото)

В Італії на аукціон виставили незвичний FIAT 600 1963 року. Доступну модель перетворили на екстравагантне пляжне авто.

FIAT 600 Torpedo Marina — чи не найоригінальніша модель за всю 127-річну історію італійської марки. Про неї розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.

Пляжне авто нагадує яхти

Орієнтовна ціна FIAT 600 Torpedo Marina становить приблизно 235-300 тисяч доларів. Нестандартне авто існує в одному-єдиному екземплярі.

FIAT 600 Torpedo Marina — творіння італійського кузовного ательє Vignale. Його дизайн розробив у 1963 році стиліст Джованні Мікелотті. Він створив оригінальне пляжне авто — подібні машини тоді користувалися попитом на середземноморських курортах.

В оздобленні використали дерево

За основу взяли варіант FIAT 600 T — комерційний фургон із 633-кубовим двигуном потужністю 28 сил. Авто отримало повністю новий відкритий кузов і стало схожим на дорогі яхти.

FIAT 600 Torpedo Marina оздобили деревом, а його підлога імітує палубу корабля. Також встановили плетені крісла, лавки та металеві поручні.

Автомобіль пройшов повну реставрацію

Кабріолет FIAT 600 Torpedo Marina експлуатувався за призначенням, а потім зберігався у приватних колекціях. Незвичний автомобіль пройшов повну реставрацію до оригінального стану.

Між іншим, на цей же аукціон виставили колекцію спортивних Nissan загальною вартістю приблизно 3,5 мільйона доларів.

