BMW X2 на мінімалках: недорогий спортивний кросовер FIAT розсекретили до прем'єри (фото)

У лінійці FIAT невдовзі з'явиться молодіжний купе-кросовер. Оригінальне авто запропонують як з бензиновим двигуном, так і в електричному виконанні.

Новий кросовер FIAT повинен дебютувати вже в нинішньому році, а поки його помітили під час тестів у Марокко. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Саме в Марокко розташоване підприємство концерну Stellantis, де випускатимуть недорогу молодіжну модель. Її назва ще не відома: серед варіантів — Fastback та Koala.

Нова модель створена на базі FIAT Grande Panda

Купе-кросовер FIAT дещо нагадує BMW X2 другого покоління, адже також вирізняється рубаним спортивним стилем із високою віконною лінією, великим кутом нахилу заднього скла та загостреним спойлером. Утім, насправді, він запозичив риси дизайну в FIAT Grande Panda і має схожу піксельну оптику.

Саме в FIAT Grande Panda для нової моделі запозичать архітектуру Smart Car Platform та силові агрегати. Очікується, що новий кросовер FIAT отримає 1,2-літровий бензиновий турбомотор із "м'якою" гібридною установкою загальною потужністю 145 к. с.

Toyota презентувала доступний кросовер для Європи з витратою 4,5 л на 100 км (фото)

Крім того, випустять 113-сильний електромобіль FIAT із батареєю ємністю 44 кВт∙год і запасом ходу приблизно 300 км.

До речі, нещодавно стало відомо, що кросовер FIAT Grande Panda отримає позашляхову модифікацію.

Також Фокус розповідав про недорогий сімейний кросовер Jeep.