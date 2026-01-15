FIAT випустить доступний і економічний позашляховик за ціною "Дастера" (фото)

Кросовер FIAT Grande Panda отримає позашляхову модифікацію 4x4. Недорога модель отримає повнопривідну гібридну установку.

Новий FIAT Grande Panda 4x4 вийде на ринок у 2027 році та буде доволі доступним — коштуватиме приблизно 21-22 тис. євро. Інформацію про розробку моделі підтвердили в концерні Stellantis сайту Motor.es.

Позашляховий FIAT Grande Panda отримає повнопривідну гібридну установку від Jeep Avenger 4xe, тобто його оснастять 1,2-літровим бензиновим турбодвигуном (на 100 або 136 к. с.) та парою 28-сильних електромоторів, один із яких встановлять на задній вісі. Стандартною буде роботизована КПП із двома зчепленнями.

Авто отримає повнопривідну гібридну установку Фото: Stellantis

Така технологія дозволить примусово вмикати повний привід до 30 км/год та за потреби автоматично підключати задні колеса на швидкості до 90 км/год. До того ж, гібридний кросовер FIAT обіцяє бути досить економічним.

Дизайн FIAT Grande Panda 4x4 буде витриманий у дусі однойменного передсерійного концепту. Автомобіль отримає пластиковий обвіс, захист днища та позашляхові шини, а його кліренс дещо збільшать.

