Jeep виводить на ринок електрифікований кросовер із запасом ходу 850 км (фото)

Лінійку Jeep Compass 2026 поповнила плагін-гібридна модифікація e-Hybrid. Компактний кросовер може проїхати 90 км на електротязі.

Новий Jeep Compass e-Hybrid Plug-In виходить на європейський ринок за ціною від 46 400 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер здатен проїхати 90 км в електричному режимі Фото: Stellantis

Плагін-гібрид Jeep Compass оснащений 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором, які сумарно розвивають 225 к. с. Батарея ємністю 17,9 кВт∙год дозволяє подолати 90 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 854 км.

Кросовер Jeep Compass e-Hybrid Plug-In зовні не відрізняється від інших версій моделі і вирізняється рубаним дизайном. Плагін-гібрид пропонують у непогано оснащених версіях. Базова комплектація Altitude включає двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік, навігацію, підігрів сидінь, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Плагін-гібрид непогано оснащений Фото: Stellantis

Дорожчий варіант First Edition (від 50 100 євро) додає адаптивні матричні фари, 20-дюймові литі диски, особливе оздоблення, підігрів лобового скла та бездротову зарядку для смартфонів.

До речі, Фокусу стало відомо, що новий Jeep Compass цьогоріч вийде на український ринок.

