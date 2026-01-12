Jeep выводит на рынок электрифицированный кроссовер с запасом хода 850 км (фото)

Линейку Jeep Compass 2026 пополнила плагин-гибридная модификация e-Hybrid. Компактный кроссовер может проехать 90 км на электротяге.

Новый Jeep Compass e-Hybrid Plug-In выходит на европейский рынок по цене от 46 400 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Кроссовер способен проехать 90 км в электрическом режиме Фото: Stellantis

Плагин-гибрид Jeep Compass оснащен 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором, которые суммарно развивают 225 л. с. Батарея емкостью 17,9 кВт∙ч позволяет преодолеть 90 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 854 км.

Важно

Нового французского конкурента Audi Q5 и BMW X3 показали на первых фото

Кроссовер Jeep Compass e-Hybrid Plug-In внешне не отличается от других версий модели и отличается рубленым дизайном. Плагин-гибрид предлагают в неплохо оснащенных версиях. Базовая комплектация Altitude включает двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник, навигацию, подогрев сидений, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Відео дня

Плагин-гибрид неплохо оснащен Фото: Stellantis

Более дорогой вариант First Edition (от 50 100 евро) добавляет адаптивные матричные фары, 20-дюймовые литые диски, особую отделку, подогрев лобового стекла и беспроводную зарядку для смартфонов.

Кстати, Фокусу стало известно, что новый Jeep Compass в этом году выйдет на украинский рынок.

Также мы писали, что в Европе будут продавать нового конкурента Tesla Model Y от Mazda.