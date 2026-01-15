FIAT выпустит доступный и экономичный внедорожник по цене "Дастера" (фото)

Кроссовер FIAT Grande Panda получит внедорожную модификацию 4x4. Недорогая модель получит полноприводную гибридную установку.

Новый FIAT Grande Panda 4x4 выйдет на рынок в 2027 году и будет довольно доступным — будет стоить примерно 21-22 тыс. евро. Информацию о разработке модели подтвердили в концерне Stellantis сайту Motor.es.

Внедорожный FIAT Grande Panda получит полноприводную гибридную установку от Jeep Avenger 4xe, то есть его оснастят 1,2-литровым бензиновым турбодвигателем (на 100 или 136 л. с.) и парой 28-сильных электромоторов, один из которых установят на задней оси. Стандартной будет роботизированная КПП с двумя сцеплениями.

Авто получит полноприводную гибридную установку Фото: Stellantis

Такая технология позволит принудительно включать полный привод до 30 км/ч и при необходимости автоматически подключать задние колеса на скорости до 90 км/ч. К тому же, гибридный кроссовер FIAT обещает быть достаточно экономичным.

Дизайн FIAT Grande Panda 4x4 будет выдержан в духе одноименного предсерийного концепта. Автомобиль получит пластиковый обвес, защиту днища и внедорожные шины, а его клиренс несколько увеличат.

