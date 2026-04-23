BMW X2 на минималках: недорогой спортивный кроссовер FIAT рассекретили до премьеры (фото)
В линейке FIAT вскоре появится молодежный купе-кроссовер. Оригинальное авто предложат как с бензиновым двигателем, так и в электрическом исполнении.
Новый кроссовер FIAT должен дебютировать уже в нынешнем году, а пока его заметили во время тестов в Марокко. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Именно в Марокко расположено предприятие концерна Stellantis, где будут выпускать недорогую молодежную модель. Ее название еще не известно: среди вариантов — Fastback и Koala.
Купе-кроссовер FIAT несколько напоминает BMW X2 второго поколения, ведь также отличается рубленым спортивным стилем с высокой оконной линией, большим углом наклона заднего стекла и заостренным спойлером. Впрочем, на самом деле, он позаимствовал черты дизайна у FIAT Grande Panda и имеет похожую пиксельную оптику.
Именно у FIAT Grande Panda для новой модели позаимствуют архитектуру Smart Car Platform и силовые агрегаты. Ожидается, что новый кроссовер FIAT получит 1,2-литровый бензиновый турбомотор с "мягкой" гибридной установкой общей мощностью 145 л. с.
Кроме того, выпустят 113-сильный электромобиль FIAT с батареей емкостью 44 кВт∙ч и запасом хода примерно 300 км.
Кстати, недавно стало известно, что кроссовер FIAT Grande Panda получит внедорожную модификацию.
