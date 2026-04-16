Toyota презентовала доступный кроссовер для Европы с расходом 4,5 л на 100 км (фото)
В Бельгии представили новый кроссовер Toyota Yaris Cross. Компактная модель изменилась внешне и внутри.
Новая Toyota Yaris Cross выйдет на европейский рынок в конце апреля. Подробности новинки раскрыли на сайте японского производителя.
Недорогой кроссовер Toyota прошел плановую модернизацию и теперь имеет черты нового фирменного стиля. Самое заметное изменение — безрамочная решетка радиатора с сотовым узором в стиле старшей Toyota RAV4 2026.
Кроме того, заменили фары и передний бампер. Новая Toyota Yaris Cross GR Sport имеет более выразительный дизайн с более широким передним воздухозаборником и 18-дюймовыми дисками.
В салоне Toyota Yaris Cross GR Sport установили спортивные кресла, обшитые алькантарой. В остальных версиях модели улучшили внутреннюю отделку, а в варианте Trail комплектацию пополнил электропривод двери багажника.
Обновленный кроссовер Toyota Yaris Cross дебютировал в 1,5-литровых гибридных версиях мощностью 115 и 130 сил. В первом случае расход топлива составляет 4,4-4,5 л на 100 км, во втором — 4,5-5,0 л/100 км. 130-сильный вариант модели доступен с опциональным полным приводом.
