Toyota презентовала доступный кроссовер для Европы с расходом 4,5 л на 100 км (фото)

В Бельгии представили новый кроссовер Toyota Yaris Cross. Компактная модель изменилась внешне и внутри.

Новая Toyota Yaris Cross выйдет на европейский рынок в конце апреля. Подробности новинки раскрыли на сайте японского производителя.

Кроссовер дебютировал в двух гибридных версиях Фото: Toyota

Недорогой кроссовер Toyota прошел плановую модернизацию и теперь имеет черты нового фирменного стиля. Самое заметное изменение — безрамочная решетка радиатора с сотовым узором в стиле старшей Toyota RAV4 2026.

Важно

Обнародована дата начала продаж и цена новой Toyota RAV4 в Украине (фото)

Кроме того, заменили фары и передний бампер. Новая Toyota Yaris Cross GR Sport имеет более выразительный дизайн с более широким передним воздухозаборником и 18-дюймовыми дисками.

Toyota Yaris Cross GR Sport Фото: Toyota

В салоне Toyota Yaris Cross GR Sport установили спортивные кресла, обшитые алькантарой. В остальных версиях модели улучшили внутреннюю отделку, а в варианте Trail комплектацию пополнил электропривод двери багажника.

Відео дня

В салоне улучшили отделку Фото: Toyota В Toyota Yaris Cross GR Sport установлены спортивные кресла Фото: Toyota

Обновленный кроссовер Toyota Yaris Cross дебютировал в 1,5-литровых гибридных версиях мощностью 115 и 130 сил. В первом случае расход топлива составляет 4,4-4,5 л на 100 км, во втором — 4,5-5,0 л/100 км. 130-сильный вариант модели доступен с опциональным полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал об оригинальном электробайке Toyota с необычным дизайном.

Также мы писали, что в Европе появится недорогой кроссовер Kia.