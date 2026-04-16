Toyota презентувала доступний кросовер для Європи з витратою 4,5 л на 100 км (фото)

У Бельгії представили новий кросовер Toyota Yaris Cross. Компактна модель змінилася зовні та всередині.

Нова Toyota Yaris Cross вийде на європейський ринок у кінці квітня. Подробиці новинки розкрили на сайті японського виробника.

Кросовер дебютував у двох гібридних версіях Фото: Toyota

Недорогий кросовер Toyota пройшов планову модернізацію і тепер має риси нового фірмового стилю. Найпомітніша зміна — безрамкова решітка радіатора зі стільниковим візерунком в стилі старшої Toyota RAV4 2026.

Крім того, замінили фари і передній бампер. Нова Toyota Yaris Cross GR Sport має виразніший дизайн із ширшим передній повітрозабірником та 18-дюймовими дисками.

Toyota Yaris Cross GR Sport Фото: Toyota

У салоні Toyota Yaris Cross GR Sport встановили спортивні крісла, обшиті алькантарою. У решті версій моделі покращили внутрішнє оздоблення, а у варіанті Trail комплектацію поповнив електропривід дверей багажника.

У салоні покращили оздоблення Фото: Toyota У Toyota Yaris Cross GR Sport встановлені спортивні крісла Фото: Toyota

Оновлений кросовер Toyota Yaris Cross дебютував у 1,5-літрових гібридних версіях потужністю 115 та 130 сил. У першому випадку витрата пального становить 4,4-4,5 л на 100 км, у другому — 4,5-5,0 л/100 км. 130-сильний варіант моделі доступний із опційним повним приводом.

