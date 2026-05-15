В Україні виставили на продаж незвичний і маловідомий пікап "Запорожець" 90-х (фото)

В Україні продається раритетний пікап ЗАЗ-968МП 1994 року. Серійний вантажний "Запорожець" у гарному стані та має малий пробіг.

Не всі знають, що в лінійці ЗАЗ-968М був пікап, який виробляли невеликими серіями з 1990 по 1994 рік. Одне з таких авто виставили на продаж, повідомляє блогер Roma Urraco.

Випустили всього 2500 ЗАЗ-968МП

Історія ЗАЗ-968МП доволі цікава. Спочатку це авто не планували виробляти серійно: пікапи на Запорізькому автозаводі збирали для власних потреб— вони розвозили вантажі територією підприємства.

Через заднє розташування двигуна вантажний відсік невеликий

На початку 90-х пікап "Запорожець" все-таки вирішили запустити у виробництво. По суті, це звичайний ЗАЗ-968М, в якого зрізана задня частина даху і на місці сидінь другого ряду з'явилася невелика вантажна платформа.

Оскільки двигун "Запорожця" розташований ззаду, то пікап вийшов не надто містким. До того ж, його вантажопідйомність не перевищувала 200 кг, адже 40-сильний двигун не міг потягнути більше навантаження. Усього зібрали приблизно 2500 ЗАЗ-968МП.

"Запорожець" відреставрований і має малий пробіг

Конкретно цей пікап "Запорожець" — один із останніх випущених. Авто має пробіг усього 8613 км і пройшло повну реставрацію, тому в чудовому стані.

