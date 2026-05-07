На український ринок вийде недорогий електрокросовер MG із запасом ходу понад 400 км (фото)

В Україні невдовзі з’явиться новий MG S5 EV. Доступний електрокросовер багато оснащений та може проїхати понад 400 км без підзарядки.

Недорогий електромобіль MG S5 EV — наступник моделі ZS EV, яка свого часу побувала на тесті Фокусу. Його подробиці з’явилися на сайті українського імпортера бренду.

Електрокар дебютує в 170-сильному виконанні

Електричний кросовер MG S5 EV — компактна 4,5-метрова модель із обтічним дизайном. У авто виражений "ніс" та тоненькі діодні фари.

У салоні MG S5 EV встановлено цифрову панель приладів та 12,8-дюймовий тачскрін. Об’єм багажника становить 453-1441 л.

Базова комплектація електрокара доволі багата

Спочатку новий MG S5 в Україні продаватимуть у 170-сильному варіанті, який розганяється до 100 км/год за 8 с. На вибір доступні батареї ємністю 49 і 62 кВт∙год: запас ходу складає 340 і 425 км, відповідно. Утім, на сайті MG в Україні також згадується і 231-сильна версія, яка може проїхати до 480 км без підзарядки.

Ціна MG S5 в Україні стартує з 1 198 160 гривень. Базова комплектація СОМ отримала безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, камеру заднього виду, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

Об"єм багажника складає 453-1441 л

Топовий варіант LUX (від 1 305 202 гривень) додає більшу батарею, шкіряний салон, панорамний дах, датчик дощу, камери кругового огляду, електропривід крісла водія, підігрів сидінь і керма.

