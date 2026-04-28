Мініатюрний Hyundai і наступник Logan: найдешевші авто в Україні у 2026 році (фото)

На українському ринку вистачає доступних седанів, хетчбеків та кросоверів. Фокус визначив найдешевші нові автомобілі.

Нові автомобілі дорожчають із кожним роком у всьому світі, а в Україні на їх вартість впливає і зростання курсу валют. Утім, на нашому ринку досі залишаються недорогі моделі вартістю менш ніж 20 000 доларів. Серед них — компактні авто, кросовери та седани.

FIAT Panda – від 520 000 гривень ($11 800)

В Україні можна купити FIAT Panda за дуже низькою ціною в $11 800, але в продажу автомобілі 2023 року. Мініатюрне 3,6-метрове авто оснащене 1,0-літровим 70-сильним двигуном із "м’якою" гібридною установкою та 6-ступінчастою механічною КПП. Воно витрачає 4 л на 100 км і непогано укомплектоване – є клімат-контроль, підігрів сидінь, парктронік, датчики дощу та світла.

Chery Tiggo 2 Pro – від 599 000 гривень ($13 600)

Chery Tiggo 2 Pro – найдешевший кросовер в Україні. 4,2-метрове авто оснащене 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 109 к. с. і в базовій версії отримало механічну КПП. Комплектація доволі багата – кондиціонер, підігрів сидінь, парктронік, камера із 9-дюймовим тачскріном, датчик світла і круїз-контроль.

Jetour X50 – від 690 000 гривень ($15 650)

Jetour X50 – недорогий 4,4-метровий кросовер від Chery із оригінальним дизайном і 1,5-літровим 113-літровим двигуном. Базовий варіант оснащений 5-ступінчастою механічною КПП, а також доступом без ключа, кондиціонером, камерою, парктроніком, датчиками дощу та світла.

Chery Tiggo 4 – від 694 000 гривень ($15 750)

4,3-метровий кросовер Chery Tiggo 4 оснащений тим же 1,5-літровим двигуном потужністю 113 к. с., як і Jetour X50. Авто оснащене безключовим доступом, кондиціонером, круїз-контролем, камерою, підігрівом сидінь, датчики освітлення та дощу.

Hyundai i10 – від 702 700 гривень ($15 950)

Компактну модель A-класу Hyundai i10 незабаром припинять випускати, але на українському ринку він ще є. 3,7-метровий хетчбек у базовому виконанні отримав 1,0-літровий двигун на 67 к. с. та 5-ступінчасту механіку, а також кондиціонер і датчик світла.

Citroen C-Elysee – від 728 000 гривень ($16 500)

В Україні досі продається седан Citroen C-Elysee – пропонують авто 2024 року випуску. Він просторий та має 506-літровий багажник. 1,6-літровий бензиновий двигун на 115 сил працює в парі з механічною КПП. Седан отримав кондиціонер та круїз-контроль.

Renault Taliant – від 761 400 гривень ($17 250)

Седан Renault Taliant – наступник Logan із містким салоном та багажником об’ємом 510 л. Під капотом – 1,0-літровий турбомотор на 100 сил, який працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Renault Taliant оснастили кондиціонером, парктроніком, датчиками дощу та світла.

Citroen C3 – від 801 000 гривень ($18 150)

Новий Citroen C3 став крос-хетчбеком зі збільшеним кліренсом. Базовий варіант моделі оснастили 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 100 к. с. та 6-ступінчастою механікою. Комплектація включає діодні фари, кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, датчики дощу та світла.

Skoda Fabia – 814 360 гривень ($18 450)

Хетчбек Skoda Fabia четвертого покоління просторий для свого розміру та має великий 380-літровий багажник. Базовий варіант отримав 1,0-літровий бензиновий двигун на 80 к. с. та механічну КПП. Оснащення включає діодні фари, безключовий доступ, кондиціонер і мультимедійну систему з 8-дюймовим тачскріном.

Renault Kardian – від 818 300 гривень ($18 550)

Кросовер Renault Kardian – побратим Taliant і наступник Sandero Stepway. Він оснащений тим же 100-сильним турбомотором, але багатше укомплектований – у "базі" також є діодні фари та 8-дюймовий сенсорний екран.

Бонус: Citroen Ami – від 451 200 гривень ($9550)

Електромобіль Citroen Ami – найдешевше авто в Україні, але є нюанс. Формально це не автомобіль, а квадроцикл із дахом (у деяких країнах ним можна керувати без водійських прав). Мініатюрна 2,4-метрова модель масою 485 кг оснащена 8-сильним мотором. Citroen Ami здатен розвинути 45 км/год і проїхати до 75 км без підзарядки.

