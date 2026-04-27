Французький креатив: у Києві помітили найоригінальніше міське авто 2000-х (фото)

У Києві сфотографували оригінальний Peugeot 1007 2005 року. Авангардний міський хетчбек вирізняється незвичними дверима.

Peugeot 1007 — рідкість на українських дорогах, адже ця модель А-класу офіційно в нас не продавалася. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Peugeot 1007 Sport оснащений 1,6-літровим 110-сильним двигуном Фото: Topcars UA

Хетчбек Peugeot 1007 – нестандартна міська модель, яке випускали з 2004 по 2009 рік. Усього зібрали 124 тис. автомобілів.

В основі 1007 лежить платформа Peugeot 206 та Citroen C3 першого покоління, але він компактніший за побратимів – 3,7 м завдовжки. "Фішка" авто – оригінальні зсувні двері (як у мінівенів): таке рішення покликане полегшити посадку і висадку в тісних місцях. Їх можна було доповнити електроприводом.

Двері Peugeot 1007 зсуваються Фото: Peugeot

Спорідненість із Peugeot 206 видно в салоні, адже в нього запозичили низьку деталей. Цікаво, що частину з них зробили швидкозмінними та запропонували деталі різного кольору.

Peugeot 1007 комплектували бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 75 до 111 сил та механічною або роботизованою КПП. Конкретно цей автомобіль у версії Sport оснащений 1,6-літровою бензиновою четвіркою на 110 к. с. та здатен розігнатися до сотні за 12 с і розвинути 190 км/год.

